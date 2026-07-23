Ceará recebe o Goiás em busca do título inédito da Série B Sub-20; veja horário e onde assistir

A equipe alvinegra chega embalada para a decisão após uma campanha consistente e invicta

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 08:30 (Atualizado às 08:39)
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Legenda: Gabriel Amaral é o artilheiro da Série B Sub-20
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira (23) para disputar uma das partidas mais importantes da temporada nas categorias de base. O Vozão enfrenta o Goiás, às 20h, no Estádio Presidente Vargas, pela grande final do Campeonato Brasileiro Série B Sub-20, em duelo que vale o título nacional da competição.

A equipe alvinegra chega embalada para a decisão após uma campanha consistente e invicta. Além de garantir vaga na final, o Ceará conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2027 ao eliminar o Atlético-MG na semifinal.

Sob o comando do técnico Rogério Ferreira, o elenco encerrou a preparação na Cidade Vozão com atividades voltadas para os últimos ajustes táticos e de bola parada. A comissão técnica finalizou os detalhes para o confronto que pode render ao clube uma conquista inédita na categoria.

Por ter realizado a melhor campanha da competição, o Ceará terá o mando de campo na decisão, disputada em jogo único no Presidente Vargas. Em caso de empate no tempo regulamentar, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

A expectativa é de bom público no PV. O clube liberou o acesso da torcida alvinegra ao Setor Azul mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os sócios do programa Sócio Vozão também terão entrada garantida mediante apresentação da carteirinha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV e canal oficial do Ceará, no YouTube.

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