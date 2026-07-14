Ceará e Fortaleza seguem no top-5 de maiores torcidas digitais do Nordeste no Instagram

Ceará e Fortaleza continuam entre os clubes mais populares do Nordeste no Instagram. A edição de julho do Ranking Digital Lida Torcidas do Nordeste, elaborada com base nos números de junho, coloca o Tricolor do Pici na 4ª posição e o Alvinegro em 5º entre as maiores bases de seguidores da região.

GIGANTE VIRTUAL

O Fortaleza soma 1,71 milhão de seguidores e permanece na quarta colocação do ranking. Logo atrás aparece o Ceará, com 1,57 milhão. O Bahia lidera a lista, com 2,03 milhões, seguido por Vitória (1,90 milhão) e Sport (1,75 milhão).

MASSA ATIVA

Além do tamanho das torcidas digitais, o estudo acompanha a participação dos torcedores nas publicações dos clubes. Para compor esse índice, são considerados os perfis que comentaram, com um número mínimo de caracteres, em pelo menos duas postagens durante o mês.

Entre os nordestinos, o Leão ficou em 3º lugar, com 4.861 torcedores mobilizados, o equivalente a 0,28% da sua base de seguidores. O Vovô aparece na 5ª posição, com 3.800 perfis ativos e 0,24% de participação.

O Vitória liderou o indicador, com 11.271 torcedores mobilizados, enquanto Santa Cruz e Sport completam as três primeiras posições.

TORCIDA FANÁTICA

O ranking também traz o índice de Torcida Fanática, que leva em conta a proporção de torcedores mobilizados em relação ao total de seguidores.

Nesse critério, o time leonino ocupa a 7ª colocação, com 0,28%, enquanto o Vozão aparece em 9º, com 0,24%. O Santa Cruz lidera o levantamento, seguido por Vitória e CSA.

VEJA OS NÚMEROS

Gigante Virtual

Bahia – 2,03 milhões

Vitória – 1,90 milhão

Sport – 1,75 milhão

Fortaleza – 1,71 milhão

Ceará – 1,57 milhão

Massa Ativa

Vitória – 11.271 (0,59%)

Santa Cruz – 6.820 (0,91%)

Fortaleza – 4.861 (0,28%)

Sport – 4.614 (0,26%)

Ceará – 3.800 (0,24%)

Torcida Fanática

Santa Cruz – 0,91%

Vitória – 0,59%

CSA – 0,53%

CRB – 0,45%

Náutico – 0,43%

ABC – 0,35%

Fortaleza – 0,28%

Sport – 0,26%

Ceará – 0,24%

Bahia – 0,15%

Dados: Ranking digital "Lida Torcidas do Nordeste"