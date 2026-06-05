Carlo Ancelotti garante Paquetá e Igor Thiago como titulares contra o Egito

O técnico Carlo Ancelotti confirmou, nesta sexta-feira (5), que Lucas Paquetá e Igor Thiago serão titulares da Seleção Brasileira no amistoso contra o Egito. A partida acontece neste sábado, às 19h, em Cleveland, e será o último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo.

Sem esconder parte de suas preferências, o italiano garantiu Paquetá no time titular ganhando a vaga de Luiz Henrique, enquanto Igor Thiago substitui Matheus Cunha. Os dois ganharam espaço após as atuações no segundo tempo da vitória sobre o Panamá. A dupla participou diretamente da melhora de rendimento da equipe e aumentou as chances de começar jogando diante dos egípcios.

É um último jogo para fazer testes, porque depois será difícil. O Paquetá é um jogador importante, com características diferentes dos outros atletas do meio-campo. Quero testá-lo, assim como o Igor Thiago, para buscar outras opções, afirmou Ancelotti.

O treinador destacou a importância de Paquetá dentro do modelo de jogo adotado pela Seleção. A presença do meia ajuda a consolidar o esquema com quatro jogadores de características ofensivas, formação que deve ser mantida durante a Copa do Mundo.

Eu acho que o sistema com quatro jogadores na frente está consolidado. Quero provar outras alternativas neste último teste, completou.

Houve uma indicação de que que jogadores em fase final de recuperação física devem receber alguns minutos ao longo da partida. Outra novidade confirmada é a presença de Douglas Santos entre os titulares. Já o goleiro Weverton deve entrar no segundo tempo.

Momento de Neymar

A expectativa é de que Neymar não viaje para acompanhar o amistoso contra o Egito e permaneça realizando trabalhos de recuperação. O atacante vem sendo preparado para a estreia brasileira na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, diante de Marrocos.

Ancelotti elogiou a evolução física do camisa 10 do Santos e demonstrou confiança na recuperação do jogador.

Acho que a situação é bastante clara. Ele está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã fará uma ressonância e, se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana, disse.

Magalhães deve ser preservado

Ancelotti não revelou a escalação completa, mas praticamente descartou a presença de Gabriel Magalhães diante do Egito.

Após disputar a final da Liga dos Campeões no último sábado (30), o zagueiro chegou à Seleção com desgaste físico e será preservado visando a estreia no Mundial.