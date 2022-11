Atletas emprestados podem voltar a integrar elenco do Fortaleza; veja nomes e contratos

O Fortaleza terá o retorno de atletas emprestados para a disputa da temporada 2023. Ao todo, oito jogadores que estavam cedidos a outras equipes em 2022 podem retornar e defender o Tricolor do Pici na próxima temporada: o goleiro Kennedy, o lateral-esquerdo Bruno Melo, os meio-campistas Matheus Jussa e Luiz Henrique, e os atacantes Igor Torres, Gustavo Coutinho, Edinho e Renato Kayzer.

KENNEDY

O jovem goleiro de apenas 22 anos foi revelado pelo Fortaleza. Kennedy foi emprestado ao Sergipe na temporada 2022, para a disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Sergipano. Ao todo, ele somou 15 partidas disputadas com a camisa da equipe, sangrando-se inclusive campeão do Campeonato Sergipano de 2022. Kennedy retorna para o Fortaleza e tem contrato até 2023.

BRUNO MELO

O lateral-esquerdo Bruno Melo, de 30 anos, pertence ao Fortaleza desde a temporada 2015. Após muitos anos atuando com a camisa tricolor, o jogador foi emprestado ao Corinthians em 2022. Com a camisa do Timão, Bruno Melo disputou 13 partidas, sendo sete do Brasileirão, duas do Campeonato Paulista, duas na Copa do Brasil e duas na Libertadores. Bruno tem contrato com o Fortaleza até 2023.

MATHEUS JUSSA

O volante Matheus Jussa, de 26 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2021. No decorrer da temporada 2022 ele foi emprestado ao Qatar SC. Com a camisa da equipe, Jussa somou dez partidas disputadas, sendo sete da Liga Catar e três da Taça Liga Qatar. Ele somou três gols em sua passagem pelo Catar. Jussa, que disputou 35 jogos pelo Fortaleza em 2022, tem contrato com o Leão até 2024.

LUIZ HENRIQUE

O meia-atacante Luiz Henrique, de 23 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2020. O jogador disputou 30 partidas pelo Leão entre as temporadas de 2020 e 2021 e acabou sendo emprestado pelo clube ao Botafogo. Em 2022 o Tricolor o emprestou novamente, dessa vez para o Vasco, onde o jogador somou 13 jogos e uma assistência, além do acesso à Série A. Luiz Henrique tem contrato com o Fortaleza até 2023.

IGOR TORRES

O jovem atacante Igor Torres, de apenas 22 anos, foi emprestado pelo Fortaleza ao Bahia para a temporada 2022. O atacante acabou tendo pouco espaço na equipe baiana, que garantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ao longo da passagem, Igor somou apenas oito partidas com a camisa do Bahia, marcando apenas um gol. O jogador tem contrato com o Fortaleza até 2024.

GUSTAVO COUTINHO

O atacante Gustavo Coutinho, de 23 anos, é uma das principais esperanças dos torcedores do Fortaleza para o futuro. O jogador já demonstrava muito talento nas categorias de base do Leão. Em 2022 ele foi emprestado ao Botafogo-PB e posteriormente ao Sport. Com a camisa do Botafogo-PB foram 32 jogos, 19 gols e uma assistência. Já pelo Sport, Coutinho somou dois gols e uma assistência em 16 jogos. Ele tem contrato com o Leão até 2024.

EDINHO

Revelado pelo Fortaleza, o atacante Edinho soma diversas passagens pelo Tricolor do Pici. O jogador de 28 anos retornou ao Leão pela última vez em 2021. Em 2022, porém, foi emprestado ao Juventude para a disputa da Série A do Brasileirão. Com a camisa da equipe de Caxias do Sul, Edinho somou apenas 11 jogos disputados e uma assistência. O atacante tem contrato com o Tricolor do Pici até 2024.

RENATO KAYZER

O atacante Renato Kayzer, de 26 anos, chegou ao Fortaleza em 2022. A passagem do jogador não foi como o esperado e ele acabou sendo emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. Na Coreia, Kayzer somou 13 jogos, quatro gols e uma assistência. Ele retornou recentemente ao Brasil após romper o tendão de aquiles. O atleta possui vínculo com o Leão até 2025, mas sua situação segue indefinida por conta da lesão.