Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (16/9)

A terça chega com Vênus em Leão em harmonia com Marte em Libra, um convite ao diálogo, acordos e parcerias mais equilibradas. A Lua em Câncer conversa com os nodos lunares, reativando memórias e assuntos do passado. E sua conjunção com Júpiter amplia emoções — cuidado para não se perder em excessos. Um mundo novo se abre, mas antes é preciso limpar crenças caducas, discursos que já não fazem sentido e organizar a mente. A Lua Minguante em Gêmeos pede revisão na área do seu mapa onde está Gêmeos: o que você não quer carregar mais no próximo ciclo?

Signo de Virgem hoje

Sua carreira e imagem pública pedem organização e corte de excessos. Revise o que ainda vale a pena sustentar. A conjunção Lua–Júpiter em Câncer amplia emoções ligadas ao pertencimento social: pode ser que amizades ou apoios coletivos do passado influenciem suas escolhas profissionais agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.