Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de sagitário
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de sagitário

A terça chega com Vênus em Leão em harmonia com Marte em Libra, um convite ao diálogo, acordos e parcerias mais equilibradas. A Lua em Câncer conversa com os nodos lunares, reativando memórias e assuntos do passado. E sua conjunção com Júpiter amplia emoções — cuidado para não se perder em excessos. Um mundo novo se abre, mas antes é preciso limpar crenças caducas, discursos que já não fazem sentido e organizar a mente. A Lua Minguante em Gêmeos pede revisão na área do seu mapa onde está Gêmeos: o que você não quer carregar mais no próximo ciclo?

Signo de Sagitário hoje

Seus relacionamentos estão ativados. Revise vínculos e padrões que já não sustentam crescimento. A conjunção Lua–Júpiter em Câncer expande emoções ligadas à intimidade e às trocas profundas, podendo trazer memórias de relações antigas. Use isso como aprendizado, não como prisão.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

