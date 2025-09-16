Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)
Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher.
A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (16) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira
Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular.
Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.