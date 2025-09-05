Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho.

Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.