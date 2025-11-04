Diário do Nordeste
Shopping Del Paseo abre celebrações do Natal com chegada do Papai Noel no sábado (8)

A programação inclui espetáculo e decoração natalina com a Turma da Mônica

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: O evento marca o início do período natalino na cidade de Fortaleza
Foto: divulgação

A magia do Natal promete recair sobre a Avenida Santos Dumont no próximo sábado (8), a partir das 17 horas, com a tradicional e aguardada chegada do Papai Noel do Shopping Del Paseo. Consolidada como uma das iniciativas natalinas mais esperadas no calendário de Fortaleza, a celebração promete uma experiência imersiva e de acesso gratuito para as famílias.

Neste ano, o Del Paseo promove a produção “As Renas do Natal”, uma narrativa emocionante, aventureira e musical que transporta o público ao Polo Norte. Com canções, coreografias e uma mensagem inspiradora, a história promete sensibilizar pessoas de todas as idades.

O evento também marca a apresentação oficial da decoração natalina inédita. A ambientação deste ano conta com a parceria especial da Turma da Mônica, trazendo cenários coloridos e vibrantes com os personagens mais queridos dos quadrinhos, levando o público diretamente para o Bairro do Limoeiro.

Segundo Bruna Braun, gerente de marketing do Shopping Del Paseo, o espetáculo traz uma mensagem de fé e superação. “A história mostra que todos nós, grandes ou pequenos, temos algo especial a oferecer, e que acreditar nos nossos sonhos é o primeiro passo para realizá-los. É uma mensagem de coragem, amizade e esperança que queremos transmitir principalmente às crianças, mas que toca também o coração dos adultos. O Natal é sobre isso: manter viva a capacidade de sonhar”, destaca.

A chegada do Bom Velhinho promete cativar o público ao estar a bordo de um caminhão do Corpo de Bombeiros, garantindo aplausos e sorrisos das famílias que se reúnem para esse momento de encanto.

Evento tradicional

A Chegada do Papai Noel já se consolida como um dos momentos mais aguardados do calendário natalino da cidade. “Tradicionalmente, reunimos milhares de pessoas, famílias inteiras que vêm viver esse momento mágico conosco. Para esta edição, nossa expectativa é de um público de mais de cinco mil pessoas, considerando o espaço da Avenida Santos Dumont e toda a estrutura montada com segurança e conforto”, explica Bruna.

O Del Paseo também reforça seu diferencial entre os eventos natalinos da capital. “Somos um shopping de atmosfera acolhedora, familiar e próxima das pessoas. O nosso Natal reflete exatamente isso, pois é feito com carinho nos detalhes, em cada canção, na história original e no cuidado com o público”, finaliza.

Para garantir a segurança e o conforto dos visitantes, o shopping conta com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para o fechamento temporário das vias da Avenida Santos Dumont, entre as ruas Leonardo Mota e Barbosa de Freitas, durante o evento. Além disso, uma estrutura especial de palco é montada em frente ao shopping para acolher o público com toda a infraestrutura necessária.

