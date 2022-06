Saiba como combinar vinho com as comidas típicas das festas de São João

Uma das festas mais populares do Nordeste, o São João é aquele período do ano em que o cardápio de comidas típicas ganha ainda mais notoriedade. Entre as bebidas que podem acompanhar algumas dessas iguarias estão os vinhos tintos e brancos.

Nathália Paz, enóloga e sommelier da Cooperativa Nova Aliança, explica que existe uma grande variedade de rótulos que combinam muito bem com o cardápio junino, especialmente os produtos leves, aromáticos, frutados e fáceis de beber.

"Na região Nordeste, os vinhos brancos e os tintos leves, sem passagem por barrica, sem envelhecimento, são mais fáceis de beber. Além disso, o melhor jeito de consumir vinho na região é dando uma resfriadinha nele. Os brancos você pode consumir na temperatura de oito a doze graus e os tintos, sem problema nenhum, aos quinze graus".

Para harmonizar com o famoso pratinho cearense, a enóloga recomenda vinho branco. "Ali nós temos várias iguarias, principalmente baião de dois, o vatapá, que são pratos com uma certa gordura. Tem azeite de dendê, tem picância e temperos. Então, um vinho branco equilibra sabores e aromas do próprio prato", ensina Nathália.

Para quem só gosta de tintos, a dica da profissional é optar pelos vinhos leves, sem taninos exagerados, como o tinto mais frutado. "Até o próprio vinho de mesa bordô é uma ótima opção pra quem gosta de bebida mais leve pra harmonizar com esses pratos".

O tinto suave é também a indicação de Kilder Braga, Executivo de Contas da Nova Aliança. "O que mais harmoniza com o nosso famoso pratinho é um bom vinho tinto, de preferência um Collina Tinto Suave, na temperatura ideal, para casar com nossos temperos picantes, com um pouco de gordura e bem servidos".

Drinks à base de vinho

Nas festas juninas, uma bebida que combina muito bem com os festejos é a sangria. Especialmente em regiões mais quentes do Nordeste, por ser servida gelada. “Todo mundo gosta de sangria. É um drink com vinho tinto, água tônica, um pouquinho de gim também pode ser colocado e frutas picadas. Você mistura tudo isso numa jarra, deixa bem gelado e serve. É uma bebida refrescante e saborosa”, recomenda Nathália Paz. Confira a receita no final da matéria.

Em locais mais frios, a pedida é o quentão, outro drink à base de vinho, servido quente. Além do vinho tinto suave, a receita pede cachaça, cravo e canela. “A receita ideal é o momento em que se encontra, estando em uma boa companhia, em um bom ambiente, uma boa festa tipo nosso São João, a receita fica por conta da criatividade de cada um. O importante é aproveitar o momento com moderação e responsabilidade, acompanhado de um bom vinho”, sugere Kilder Braga.

Receita de sangria

Legenda: Tradicionalmente, a sangria leva vinho, frutas e açúcar Foto: shutter

Essa receita tem muitas variações e pode conter outras bebidas, como refrigerante de limão, licor de laranja, gim, sidra, cachaça entre outras. Os três ingredientes básicos são vinho (branco ou tinto), açúcar e frutas picadas. Confira abaixo uma sugestão da enóloga Nathália Paz.

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de caldo de laranja

1 maçã fuji

1/2 abacaxi congelado em cubos médios

4 colheres (sopa) de açúcar

Cubos de gelo a gosto

1/2 garrafa de vinho tinto Collina

1 lata de água tônica

1/4 de xícara (chá) de gim (opcional)

Numa jarra, coloque o caldo de laranja e reserve. Corte a maçã com casca em fatias finas e misture ao caldo. Acrescente os cubos congelados de abacaxi, o açúcar e, por fim, o vinho Collina e a água tônica gelados e o gim (opcional).

Sugestão de vinhos Collina

Vinho Collina Tinto Suave:

Vinho de mesa elaborado com uvas americanas de cor tinta, apresenta coloração roxo-violácea intensa, com aromas de chocolate e framboesa, de sabor suave. Temperatura Ideal para servir: 15ºC

Vinho Collina Tinto Seco:

Elaborado com uvas americanas, tem coloração rubi com bordas violeta. Seu aroma de chocolate e frutas vermelhas como framboesa deixa o ambiente com aquele cheirinho de vinho tinto. Com graduação alcoólica de 10%, deve ser servido em temperatura de 15ºC.

Vinho Collina Branco Seco:

Vinho de mesa elaborado com uvas americanas de cor branca, apresenta coloração límpida amarelo claro, possui aroma frutado, delicado e macio. Ao servir um Collina Branco Seco, certifique-se que a temperatura de serviço seja de 8ºC.

Vinho Collina Branco Suave:

Este vinho é elaborado com uva da variedade Niágara Branca. De tonalidade amarelo esverdeado, possui aromas florais como jasmim, de sabor suave e agradável, evidenciando a variedade de uva.