Tendência é de cartões com regras distintas

São Paulo. A partir de abril, nenhum brasileiro poderá passar mais de 30 dias no rotativo, mas a obrigação de migrar clientes para outras linhas de crédito deve fazer com que bancos criem cartões com regras distintas. Todos os cartões obedecerão à nova norma do rotativo, mas as linhas e as regras de parcelamento poderão dar origem a produtos diferentes.

Isso porque a determinação do Banco Central desta quinta-feira (26) obriga que os clientes terão obrigatoriamente que sair do rotativo. Para qual tipo de crédito os clientes serão migrados, porém, vai depender de cada instituição financeira.

"O Banco Central não impõe a linha de crédito. Se ele disser que você ofereça essa linha, nesse prazo e dessa maneira, ele estará definindo o crédito no lugar do banco", diz Marcelo Noronha, presidente da Abecs (associação da indústria de cartões).

Como funciona

Hoje, o cliente pode pagar 15% da fatura e entrar no rotativo, parcelar a fatura, pagar integralmente ou ficar inadimplente. Com a nova regra, os bancos poderão escolher para qual linha o cliente será direcionado e como será o parcelamento do saldo devedor. O mais provável é que a maioria dos clientes seja encaminhada para o parcelamento de fatura, hoje com taxas ao redor de 150% ao ano - a terceira mais cara do sistema financeiro, atrás do cheque especial e do rotativo.

O que cada banco poderá mudar são as condições (número de parcelas) e as compras que entrarão no parcelamento. Isso pode encarecer ou baratear a dívida. O que bancos não poderão fazer, diz o BC, é colocar parcelas da fatura no rotativo, caso o cliente volte a gastar mais do que consegue pagar mensalmente.