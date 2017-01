Renan sugere a Temer mudança em crédito

00:00 · 28.01.2017

Brasília. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu nesta sexta-feira, 27, na presença do presidente Michel Temer, mudanças no crédito consignado, como desconto em folha de pagamento, como forma a estimular a economia do País. No encontro, Renan sugeriu, por exemplo, reduzir o IOF cobrado nas operações - hoje em cerca de 3% para 1%, e duplicar o prazo máximo para o pagamento do crédito contraído, cujo limite atual é de 96 meses.

Renan disse que era preciso ter um "aceno concreto" para o consumo. Segundo ele, a medida poderá injetar bilhões de reais na economia. Na ocasião, Temer disse ter achado a ideia interessante e pediu ao Ministério da Fazenda uma avaliação. Segundo dados do Banco Central, a carteira de crédito consignado fechou 2016 em R$ 389,3 bilhões, aumento de 2,5% em comparação com 2015.

