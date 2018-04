Imposto de Renda: 73 mil ainda não declararam no Ceará

Faltam algumas horas para encerrar o prazo de entrega de declarações do Imposto de Renda (IR) e 73 mil cearenses ainda não se acertaram com o fisco, o que equivale a 11,4% dos contribuintes. Os dados disponibilizados pela Receita Federal foram colhidos às 9 horas desta segunda-feira (30).

De acordo com o auditor-fiscal da Receita, Vítor Casimiro, a quantidade de contribuintes que ainda não declararam está dentro do esperado e, inclusive, até às 23h59 de hoje deve ficar abaixo do número registrado no ano passado. Neste ano, 635 mil contribuintes devem enviar a declaração em todo o Ceará. São quase dois mil a mais que em 2017.

"É bom evitar pagar a multa"

O auditor-fiscal orienta que quem está correndo contra o tempo para regularizar sua situação junto ao fisco deve fazer a declaração, mesmo que os dados estejam incompletos. Do contrário, pagará multa. "É bom evitar pagar a multa, mas se mandar incompleta ou parcial é importante fazer a retificação assim que possível porque se estiver errado não vai ter o processamento, você não recebe a restituição e fica retido na malha fina", diz, orientando que o contribuinte anote o número do recibo de entrega da declaração para a retificação posterior.

A multa para quem apresentar a declaração após a meia noite de hoje (30) corresponde a 1% por mês de atraso, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido. O programa de preenchimento da declaração está disponível no site da Receita Federal. Ou mediante acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), no site da Receita, com uso de certificado digital.

Outra dica é evitar enviar a declaração à noite, já que o grande volume de acessos tende a travar o sistema nas horas próximas ao encerramento do prazo, orienta o presidente do Conselho Regional de Economia no Ceará (Corecon-CE) e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Lauro Chaves Neto.

Imposto a pagar

Se ao preencher a declaração de Imposto de Renda 2018 o programa indicar que o contribuinte tem imposto a pagar, a cota única ou primeira parcela do tributo deve ser quitada também até esta segunda-feira (30). O atraso do pagamento do imposto especificamente é penalizado com multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor total do imposto devido.

O valor do débito pode ser conferido no lado esquerdo do programa do IR, na ficha "Cálculo do Imposto", fixo dentro da aba "Resumo da Declaração".

O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em até oito vezes, com juros. O parcelamento em débito automático da segunda quota pode ser feito, caso o valor do imposto seja igual ou superior a R$ 100. Cada cota deve ter valor mínimo de R$ 50.

Se o contribuinte não fizer o pedido de débito automático, deverá gerar todos os meses um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) - que já vem com os valores atualizados - e pagar no banco.

DÚVIDAS DE ÚLTIMA HORA