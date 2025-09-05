CAPTEI: A Magia dos 15 Anos: Celebração de Tais Rolim Barros Leal

No último sábado (30), o L’Ô 142 recebeu convidados para celebrar os 15 anos de Tais Rolim Barros Leal.

A debutante, filha de Isabela Rolim e Drauzio Barros Leal, protagonizou uma festividade marcada por encontros, música e emoções, celebrando uma nova fase de sua vida.

Legenda: 15 Anos de Tais Rolim Barros Leal Foto: Gabriel Rissi

A organização do evento ficou a cargo da Celebre Eventos, com Manu Bezerra e Alex Ramos na direção criativa, garantindo que cada detalhe contribuísse para uma atmosfera mágica e elegante.

Os convidados foram presenteados com uma experiência gastronômica de excelência. O buffet e a coquetelaria do L’Ô esbanjaram sofisticação, enquanto as sobremesas ficaram por conta dos Cheesecake da Cam, Doce Mel, Cacau2You, Amo Maria Brownie e os refrescantes sorvetes da San Paolo.

Na trilha sonora, Marcos Lessa, Marcinho e o DJ Cirilo garantiram uma pista de dança animada, enquanto Silvano Piano surpreendeu com uma intervenção artística especial.

Cada momento foi registrado na cabine interativa, eternizando memórias de uma noite que refletiu o carinho e a alegria de uma comunidade em festa.

Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por Gabriel Rissi:

