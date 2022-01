Amílcar Silveira toma posse como presidente da Faec

Na última sexta-feira (7), tomou posse como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), o agropecuarista Amílcar Silveira, que irá presidir a entidade no quadriênio de 2022 a 2025. Produtor rural de Quixadá, Amílcar foi presidente do Sindicato Rural do município e está no ramo há quase 50 anos. A solenidade foi realizada na sede da instituição.

Legenda: Amilcar e demais componentes da Chapa 1 foram eleitos em novembro de 2021. A chapa, que tinha como slogan “Transformar o Agronegócio do Ceará”, conquistou 33 dos 56 votos apurados. Foto: LC Moreira

O novo presidente assume com a proposta de mudar o estilo de gestão da entidade, trabalhando na melhoria da vida no campo, diminuição da pobreza junto a pequenos e médios agricultores.

Acompanhe as fotos de quem esteve na prestigiada solenidade de posse, na sede da instituição, pelos registros de LC Moreira:

Legenda: O Presidente da Faec é, também, presidente do Sindicato Rural de Quixadá. Foi presidente do Clube do Berro, da Câmara Setorial do Agronegócio, da Câmara Setorial da Ovinocaprinocultura. Com tradição no meio, o agropecuarista faz parte da 5ª geração de produtor rural. Foto: LC Moreira

Legenda: Erildo Pontes, Candice Rangel e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Souza, Luiz Fernando e Tarcísio Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Capitão Wagner, Ana Feitosa, Amilcar Silveira e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Henrique Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos, Amilcar Silveira e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos, Amilcar Silveira, Carlos Prado, Cristiano Maia e Luzia Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Luiz Girão e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Christianna Soares e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Yáskara Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Victória Proença e Evererdo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo, Yáskara e Amilcar Silveira, Ana Feitosa e Everardo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Delgado, Andrei Aguiar, Marcos André Borges e Fernando Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Emílio e Aluísio Ramalho e Valderí Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Eunardo Silveira, Oliveira Santos e Junior Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: FAEC Foto: LC Moreira

Legenda: FAEC Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes e Amilcar Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Amilcar Silveira, Luiz Girão e Ricardo Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Torres, Amilcar Silveira e Livio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: João Felipe, Ana Feitosa, Amilcar e Carol Silveira, Victória Proença e Everardo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Julia Rebonato Foto: LC Moreira

Legenda: Kennedy Ferreira Lima e Andrei Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Girão, Ricardo e Amilcar Silveira e Mauricio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luzia Diógenes, Amilcar Silveira e Cristiano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Marcia Mota, Aricia Capistrano, Ana Feitosa e Carol Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Franzé Gomes e Andrei Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Pinheiro e José Antunes Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Pinheiro e Luiz Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Oliveira Santos, Capitão Wagner e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Amilcar Silveira Foto: LC Moreira