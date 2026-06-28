Viajar exige preparo

Viajar sempre representou a oportunidade de conhecer novos lugares, ampliar horizontes e viver experiências transformadoras. Mas, nos últimos anos, essa experiência passou a exigir um olhar mais atento para uma realidade que muitas vezes não aparece nas fotografias dos destinos: a gestão de riscos.

Durante muito tempo, a principal preocupação do turista era escolher o roteiro, encontrar boas tarifas e organizar a programação. Hoje, essas decisões continuam importantes, mas deixaram de ser suficientes. O mundo se tornou mais conectado e, ao mesmo tempo, mais complexo. Com isso, viajar também passou a significar estar preparado para lidar com situações que vão muito além do embarque.

Não se trata apenas de atrasos, cancelamentos ou bagagens extraviadas. O cenário atual reúne desafios como golpes digitais, mudanças repentinas nas regras de entrada em determinados países, eventos climáticos extremos, instabilidades políticas e uma quantidade crescente de informações que circulam em velocidade inédita. Nem tudo o que chega à tela do celular é verdadeiro, atualizado ou confiável.

A tecnologia transformou profundamente a maneira como viajamos. Hoje, em poucos minutos, é possível organizar praticamente toda uma viagem utilizando apenas um telefone celular. Essa praticidade ampliou o acesso ao turismo e deu mais autonomia ao viajante. Ao mesmo tempo, criou uma sensação de segurança que nem sempre corresponde à realidade.

O ambiente digital também se tornou espaço para fraudes cada vez mais sofisticadas. Reservas inexistentes, anúncios falsos, páginas que reproduzem a identidade visual de empresas conhecidas e mensagens enviadas por criminosos fazem parte de uma realidade que exige atenção permanente. Em muitos casos, um simples descuido pode comprometer meses de planejamento.

É por isso que o planejamento deixou de representar apenas economia. Hoje, ele também significa prevenção. Buscar informações em fontes oficiais, acompanhar atualizações sobre o destino, verificar documentos, confirmar reservas e conhecer minimamente o contexto local são atitudes que reduzem riscos e proporcionam mais tranquilidade.

Existe ainda outro desafio: não permitir que a tecnologia substitua o senso crítico. Aplicativos facilitam deslocamentos, pagamentos e comunicação, mas nenhuma ferramenta é capaz de tomar decisões pelo viajante. Informação continua sendo um dos recursos mais importantes para quem deseja viajar com segurança.

Viajar seguirá sendo uma das experiências mais enriquecedoras da vida. Conhecer outras culturas, construir memórias e ampliar perspectivas continuará fazendo parte da essência do turismo. Mas o perfil do viajante mudou. Hoje, mais do que organizar a mala, é preciso preparar-se para um mundo em constante transformação, onde informação, planejamento e responsabilidade passaram a ocupar um lugar tão importante quanto o próprio destino.

Yuri Ramos é empresário