Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Escrito por
Custódio Almeida producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Reitor da UFC
Legenda: Reitor da UFC

Desde 2001, quando começou seu processo de interiorização, a Universidade Federal do Ceará já fixou atividades em Sobral, Cariri, Quixadá, Russas, Crateús e Itapajé, com cada campus criado ampliando os horizontes locais de formação, pesquisa e inovação. Vale anotar que o Campus da UFC no Cariri se tornou a Universidade Federal do Cariri, desde 2013. Agora, inicia uma etapa inédita: a chegada ao Parque Nacional de Jericoacoara, com uma Estação Científica e o futuro Centro de Formação em Turismo Ecológico.

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno. O curso de Turismo Ecológico, nova graduação do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), pretende formar profissionais capazes de pensar alternativas ao atual modelo predatório, apostando em experiências comunitárias, científicas e sustentáveis. Essa é uma contribuição direta da academia para um setor vital da economia cearense, mas que precisa ser conduzido com responsabilidade ambiental e social.

Com recursos do Novo PAC, do Governo Federal, e terreno doado pela Prefeitura de Jijoca, a primeira fase da obra já tem licenciamento ambiental, alvarás de construção e seguirá agora para licitação. São R$ 5,5 milhões destinados a erguer laboratórios de ponta e o primeiro museu do Parque Nacional de Jericoacoara, voltado ao patrimônio natural e cultural da região. A gestão ficará a cargo do Labomar e envolverá outras unidades acadêmicas, em um modelo multiusuário que tem tudo para tornar o equipamento referência em educação ambiental e pesquisa marinha.

No entorno imediato de Jericoacoara não há universidades públicas ou privadas. Portanto, a chegada da UFC é bastante aguardada por moradores, empresários e gestores públicos pelas oportunidades de formação para os jovens da região e pela futura inserção de Jeri no calendário internacional de congressos e eventos acadêmicos.

Em setembro, firmamos acordo de cooperação técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), somando forças para proteger e restaurar ecossistemas, elaborar diagnósticos e planos de manejo, sempre com lastro nas evidências científicas mais atualizadas. UFC e ICMBio se tornam, assim, guardiões daquela área de proteção ambiental e parceiros estratégicos na preservação de um dos territórios mais visitados e icônicos do Brasil.

Reitor da UFC
Colaboradores

UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Custódio Almeida
Há 2 horas
Presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

A ciência como pilar da justiça: a urgência das PECs da Polícia Científica

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital

Rômulo Lima
Há 2 horas
Empresário
Colaboradores

Potencial Turístico

Cada vez mais, percebemos que visitantes se tornam moradores de fim de semana ou até mesmo fixos, consolidando a região como um polo de segundas residências

Edmundo Rodrigues
02 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Anistia e Estado Democrático de Direito

Esses delitos envolvendo o Estado Democrático de Direito não estão inseridos no rol expresso e taxativo do art. 5º, XLIII, da CF

Agapito Machado
02 de Outubro de 2025
Colaboradores

ECA digital

O descumprimento dessas exigências poderá gerar sanções a esses serviços digitais, pois estes também devem ser responsabilizados pela proteção de direitos de crianças e adolescentes no entorno digital

Julliana Nogueira Andrade Lima
02 de Outubro de 2025
Empresária
Colaboradores

Equidade não é discurso, é estratégia: o que sua empresa está fazendo?

A distância entre a retórica e a prática continua sendo um dos maiores obstáculos

Tatyane Luncah
01 de Outubro de 2025
Contabilista
Colaboradores

Outubro Rosa: Sobrevivi ao câncer e ajudo gratuitamente outros pacientes

Na quinta sessão de quimioterapia, meu organismo não resistiu e precisei de internação, pois estava com infecção generalizada e neutropenia gravíssima

Jaqueline Chagas
01 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Escola integral, solução parcial

A discrepância é eloquente e dispensa rodeios: ampliar a carga horária, isoladamente, não assegura melhores resultados

Davi Marreiro
30 de Setembro de 2025
Defensora Pública do Ceará
Colaboradores

Pessoas idosas no Ceará sustentam ¼ dos lares mas ainda precisam ter vez e voz

Recentemente foi noticiado dado que chama atenção e que serve de reflexão para políticas públicas e interessa a sociedade em geral

Ana Carolina Neiva
30 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho, dança e justa causa

Assim como não convém que trabalhadores, sem consentimento da empresa onde trabalham, publiquem vídeos dançando fardados em horário e no ambiente de trabalho

Valdélio Muniz
29 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O colégio, os casarões e a Furna da Onça

Na mesma avenida, pouco depois do cruzamento com a Rua Samuel Uchoa, outro ponto nos chama a atenção: os quatro velhos casarões ali existentes, provavelmente construídos entre as décadas de 1930 e 1940

Gilson Barbosa
29 de Setembro de 2025
Professor de economia
Colaboradores

Reformas reais contra o mito da cobaia econômica

A estabilização monetária foi condição necessária para qualquer política de desenvolvimento. A hiperinflação corroía a renda, inviabilizava investimentos de longo prazo e distorcia preços relativos

Allan Gallo
28 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Compreensão Mundial – quando a empatia precisa de data

Falar de compreensão mundial é falar de empatia, um conceito muito citado e pouco praticado, até porque ele traz uma proposta muito ousada para o humano que ainda somos

Eliene Lima
28 de Setembro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

O futuro dos apps de finanças: por que a gamificação é tendência no setor financeiro

Fintechs que adotam estratégias gamificadas alcançam métricas robustas: Aumento de até 40% na interação dos usuários em algumas plataformas

Leandro Maldonado
28 de Setembro de 2025
Colaboradores

História: Padre Cícero

Gonzaga Mota
27 de Setembro de 2025
Cantora
Colaboradores

A alma da música nordestina

Festas e apresentações que celebram o gênero movimentam cidades inteiras, gerando empregos, turismo e oportunidades culturais

Vitória Fernandez
27 de Setembro de 2025
Empresária
Colaboradores

Empreendedorismo feminino com propósito: negócios que mudam histórias

Muitas ainda enfrentam preconceitos sutis em setores tradicionalmente masculinos e a sobrecarga de conciliar maternidade e carreira

Sabrina Pessoa
27 de Setembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Não podemos desligar o futuro da energia solar

Não podemos permitir que pequenos grupos de interesse, buscando benefícios próprios, ditem o futuro de uma cadeia que beneficia milhões de brasileiros

Lucas Mello
26 de Setembro de 2025
Advogado
Colaboradores

De símbolo de distinção a alvo de suspeita

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional?

Redação
26 de Setembro de 2025
Presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional
Colaboradores

Hotelaria nacional: portarias assinadas pelo MTur reafirmam compromisso com a excelência no turismo

Como em uma análise combinatória, essa simples assinatura reverbera por toda a cadeia: dos operadores aos agentes, dos gestores aos colaboradores, até chegar ao consumidor final

Manoel Linhares
25 de Setembro de 2025