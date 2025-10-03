UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Desde 2001, quando começou seu processo de interiorização, a Universidade Federal do Ceará já fixou atividades em Sobral, Cariri, Quixadá, Russas, Crateús e Itapajé, com cada campus criado ampliando os horizontes locais de formação, pesquisa e inovação. Vale anotar que o Campus da UFC no Cariri se tornou a Universidade Federal do Cariri, desde 2013. Agora, inicia uma etapa inédita: a chegada ao Parque Nacional de Jericoacoara, com uma Estação Científica e o futuro Centro de Formação em Turismo Ecológico.

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno. O curso de Turismo Ecológico, nova graduação do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), pretende formar profissionais capazes de pensar alternativas ao atual modelo predatório, apostando em experiências comunitárias, científicas e sustentáveis. Essa é uma contribuição direta da academia para um setor vital da economia cearense, mas que precisa ser conduzido com responsabilidade ambiental e social.

Com recursos do Novo PAC, do Governo Federal, e terreno doado pela Prefeitura de Jijoca, a primeira fase da obra já tem licenciamento ambiental, alvarás de construção e seguirá agora para licitação. São R$ 5,5 milhões destinados a erguer laboratórios de ponta e o primeiro museu do Parque Nacional de Jericoacoara, voltado ao patrimônio natural e cultural da região. A gestão ficará a cargo do Labomar e envolverá outras unidades acadêmicas, em um modelo multiusuário que tem tudo para tornar o equipamento referência em educação ambiental e pesquisa marinha.

No entorno imediato de Jericoacoara não há universidades públicas ou privadas. Portanto, a chegada da UFC é bastante aguardada por moradores, empresários e gestores públicos pelas oportunidades de formação para os jovens da região e pela futura inserção de Jeri no calendário internacional de congressos e eventos acadêmicos.

Em setembro, firmamos acordo de cooperação técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), somando forças para proteger e restaurar ecossistemas, elaborar diagnósticos e planos de manejo, sempre com lastro nas evidências científicas mais atualizadas. UFC e ICMBio se tornam, assim, guardiões daquela área de proteção ambiental e parceiros estratégicos na preservação de um dos territórios mais visitados e icônicos do Brasil.