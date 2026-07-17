Triathlon: disciplina que transforma a vida profissional

Há onze anos, o triathlon entrou na minha vida e, olhando hoje, posso dizer que foi uma das melhores decisões que já tomei.

Muita gente acredita que o maior ganho está no condicionamento físico ou na estética. Claro que isso faz diferença, mas o que realmente muda é a mente.

Quem trabalha como corretor de imóveis sabe que a nossa rotina não tem horário. Em um dia, acordamos cedo para visitar um imóvel; à tarde, resolvemos problemas; à noite, atendemos clientes; e, principalmente, trabalhamos nos fins de semana. É uma profissão que exige energia, equilíbrio e muita paciência. O esporte me deu exatamente isso.

Aprendi a organizar melhor meu tempo, a cuidar da saúde, a dormir melhor e a entender que disciplina vale muito mais do que motivação. Há dias em que não dá vontade de treinar, assim como há dias em que não dá vontade de trabalhar. Mesmo assim, seguimos. É justamente essa constância que faz a diferença.

Depois de mais de 30 provas de triathlon, oito Ironman 70.3 e um Ironman Full, percebi que a maior conquista nunca foi apenas cruzar uma linha de chegada. Ela está na preparação, na periodização e nos princípios que o esporte ensina: planejamento, resiliência, disciplina e compromisso. Valores que se refletem em todos os setores da vida.

Hoje, tenho mais disposição para atender clientes, mais foco para tomar decisões, mais calma para resolver problemas e muito mais qualidade de vida.

Essa compreensão também está presente nas iniciativas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará. No mês de agosto, o Creci Ceará promoverá o Creci Run, um longão voltado à categoria dos corretores de imóveis, com atividades em Fortaleza, Sobral e na região do Cariri. A proposta reforça a importância da socialização, do bem-estar e da busca por uma rotina mais saudável entre os profissionais.

Não estou dizendo que todo mundo precisa praticar triathlon. Mas acredito que todo profissional deveria encontrar alguma atividade física, não apenas pelo corpo, mas também pela mente.

No fim das contas, o maior investimento que fazemos é na nossa própria saúde. Sem ela, fica muito mais difícil aproveitar qualquer conquista.