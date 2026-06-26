Transnordestina e a nova era da competitividade portuária no Nordeste

A conclusão da Ferrovia Transnordestina representa um dos movimentos mais estratégicos para o desenvolvimento econômico do Nordeste nas últimas décadas. Mais do que uma obra de infraestrutura, o projeto simboliza uma mudança estrutural na dinâmica logística da região, especialmente para o setor portuário, que passa a ganhar novas perspectivas de crescimento, eficiência e competitividade internacional.

Historicamente, o Nordeste enfrentou desafios relacionados à limitação de integração entre polos produtivos e áreas de exportação. A dependência quase exclusiva do modal rodoviário elevou custos operacionais, reduziu margens de competitividade e limitou a capacidade de expansão de diversos setores produtivos.

A ferrovia permitirá uma conexão mais eficiente entre o interior nordestino e os principais portos da região, criando um corredor logístico robusto para o escoamento de grãos, minérios, combustíveis, fertilizantes e cargas industriais. Para o setor portuário, os impactos serão diretos. O aumento da capacidade de movimentação de cargas tende a impulsionar novos investimentos privados, ampliar operações e fortalecer a posição estratégica dos portos nordestinos no comércio exterior.

No Ceará, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém desponta como um dos maiores beneficiados. A integração ferroviária amplia significativamente o potencial do hub portuário, tornando o terminal ainda mais atrativo para empresas nacionais e internacionais que buscam eficiência logística. Além disso, a multimodalidade fortalece a capacidade do Pecém de competir com grandes corredores logísticos do país.

A Transnordestina não deve ser vista apenas como um projeto ferroviário, mas como uma ferramenta de transformação econômica. Para o setor de logística e portos, ela representa ganho de escala, eficiência operacional e integração competitiva. Em um cenário global cada vez mais exigente, investir em infraestrutura logística é investir diretamente na capacidade do Brasil de crescer, exportar e se posicionar de forma mais estratégica no mercado internacional.

Ana Raquel Cavalcante é administradora