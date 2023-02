Tendências do Marketing para 2023: Gestão das Emoções, podcasts e humanização de conteúdos

O Marketing na pandemia evoluiu. Passados dois anos de resiliência e aprendizados, 2023 deverá ser palco de uma série de tendências. A primeira delas é o aumento expressivo da produção de conteúdo através de podcasts.



O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de podcasts do mundo. A ferramenta tem uma forma única de comunicação. No formato de 'conversa de mesa', teoricamente qualquer um consegue reproduzir. É um conteúdo atrativo e humanizado. E isso está sendo bem valorizado.



Em uma conversa de 30, 40 minutos, podemos fazer os cortes de vídeo. É algo realmente multiplicador. Os algoritmos também estão entregando mais resultados nas redes sociais.



Outro ponto que destaco é a chamada "Gestão das Emoções". Nesse sentido, os empreendedores que mais terão resultados em 2023 serão os que estão com seu emocional fortalecido com entendimento sobre sua identidade e propósito nos negócios e na vida.



Em resumo, quanto mais posicionado o empreendedor estiver, uma vez sabendo o seu propósito, ele vai direcioná-lo para a empresa. Antes de desenvolver qualquer ação ou estrutura de Marketing, a pessoa faça o trabalho consigo. Ele decida investir em si. Parar um tempo e fazer um estudo de quem ele é.



Os resultados são substanciais. Chega a ser surpreendente, mesmo antes de executar as ações de Marketing. Ele pode estar preocupado em querer fazer o negócio crescer, mas quando faz esse movimento, acaba tendo um resultado maior. Isso não quer dizer que o Marketing não é importante, pelo contrário. Posicioná-lo de forma assertiva irá complementar e entregar resultados cada vez melhores.



Acredito que 2023 ainda será o ano do fortalecimento de outras plataformas, não somente as redes sociais. É bom ficarmos de olho no Spotify, Deezer e o próprio YouTube.



Por último, e não menos importante, o Marketing de Experiência com foco na construção de relacionamento com os clientes através do atendimento, produtos/serviços diferenciados e soluções inovadoras.



Mais do que vender, ele serve para criar uma relação contínua e progressiva com cada pessoa. Isso pode ser realizado de várias formas, mas funciona até mesmo para que um cliente de um produto ou serviço básico seu evolua para opções mais avançadas da sua solução.

Diego Braga é CEO da Clube Fiel