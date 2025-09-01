Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Escrito por
Daniel Diógenes producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Legenda: Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva

A notícia de que uma técnica de fertilização in vitro (FIV) envolvendo três pessoas resultou no nascimento de oito bebês saudáveis no Reino Unido reacende um velho e necessário debate: até onde devemos ir com os avanços da ciência? A técnica, que evita a transmissão de doenças genéticas graves, representa um marco importante. Mas também levanta questões éticas fundamentais.

Em um mundo cada vez mais tecnológico, é fácil imaginar um futuro em que pais escolham características dos filhos como se estivessem montando um perfil em um aplicativo: cor dos olhos, do cabelo, altura, tipo físico. Um cenário que parece ficção científica, mas está perigosamente próximo da realidade e pode aprofundar ainda mais as desigualdades sociais.

Se o Brasil fosse um país mais sério, com políticas públicas responsáveis e fiscalização rigorosa, poderíamos nos beneficiar imensamente de técnicas como essa, restritas exclusivamente ao tratamento de doenças genéticas. Evitar o sofrimento, garantir qualidade de vida, dar às famílias a chance de ter filhos saudáveis. Tudo isso é louvável.

Ainda que, tecnicamente, não se trate de uma “manipulação genética” completa, o procedimento envolve, sim, a substituição de partes do DNA. Trocam-se mitocôndrias de uma mulher por outras saudáveis, criando embriões com material genético de três pessoas. Uma solução engenhosa, mas que exige cautela. O experimento pode abrir precedentes para avanços da medicina que o mundo ainda não está preparado para enfrentar e talvez nunca esteja.

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso. Devemos usar a inteligência humana com bom senso, afinal, estamos falando de seres humanos que podem ser gerados e de uma nova geração que será moldada por essas decisões.

Que a ciência continue evoluindo para, a cada dia, criar alternativas para a cura de doenças até hoje incuráveis. Mas, para isso, é essencial o olhar atento de toda a sociedade, para que possamos caminhar juntos na mesma direção e não criar ainda mais barreiras de desigualdades.

Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025
Rodrigo Martiniano Ayres Lins é professor
Colaboradores

Querem imprimir a dúvida, não o voto

Rodrigo Martiniano Ayres Lins
29 de Agosto de 2025
José Frota Carneiro Neto é advogado
Colaboradores

Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

José Frota Carneiro Neto
28 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira é diretor de Cultura e Cidadania da Fundação Sintaf
Colaboradores

Heroína Bárbara bate à porta da LDB

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
28 de Agosto de 2025
Psicólogo
Colaboradores

O papel essencial da Psicologia

A psicologia é uma ciência vasta com diversas áreas de atuação, sendo a psicologia clínica a mais comum e amplamente reconhecida

Luan Teixeira
27 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Agosto Lilás

Além das agressões físicas propriamente ditas, existem muitas outras, como as de natureza psicológica, econômica, moral, sexual e patrimonial

Gilson Barbosa
27 de Agosto de 2025
Gerente de recursos humanos
Colaboradores

Redes sociais e IA como aliadas na carreira

O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas

Valéria Mota
26 de Agosto de 2025
Empresário
Colaboradores

Brasil x EUA e a transição energética

Em novembro de 2024, os dois países firmaram um acordo bilateral para impulsionar tecnologias de energia limpa, como hidrogênio verde, biocombustíveis avançados e geração solar e eólica

Patrick Lima
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

A roda-viva da inadimplência

Gregório José
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Azenclévio e outros nomes

Há também nomes que homenageiam deuses e deusas da Antiguidade, como é o caso de Hércules, Hermes, Afrodísio (oriundo de Afrodite, a deusa grega do amor)

Gilson Barbosa
25 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Processo é, sobretudo, prova

No caso do processo, a prova deve partir, em regra, das partes, mas não se destina a elas próprias. Volta-se em essência a convencer o Estado-juiz. E isso tem motivo óbvio

Valdélio Muniz
25 de Agosto de 2025
Maíra Lira Oliveira é advogada
Colaboradores

COP para quem? Como democratizar a conferência e dar voz a quem vive a crise

Maíra Lira Oliveira
24 de Agosto de 2025
Olinda Marques é socióloga
Colaboradores

Os desafios e oportunidades da habitação de interesse social

Olinda Marques
24 de Agosto de 2025