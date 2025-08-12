Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Regras de férias para trabalhadores e empresas

O direito a 30 dias de férias anuais continua assegurado pelo artigo 130 da CLT, para trabalhadores que completam 12 meses de serviço na mesma empresa

Escrito por
Johann Araujo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Advogado
Legenda: Advogado

Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho revogou 36 súmulas e Orientações jurisprudenciais, consideradas conflituosas com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Faz-se necessário prestar esclarecimentos, considerando que pairam dúvidas a respeito se houve alterações nas leis trabalhistas devido a diversas mensagens e notícias que afirmam que foi promulgada uma nova lei revogando o direito às férias de 30 dias, venda forçada das férias, comunicação por escrito ao trabalhador do gozo das férias e outras situações.

É seguro afirmar que não houve mudanças na lei, nova reforma trabalhista ou criação de novas leis complementares. O que aconteceu foi que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) atualizou sua jurisprudência para se alinhar à Reforma de 2017 e às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, com os cancelamentos, houve um efeito prático de que
as férias podem começar em um sábado, o que antes era controverso entre a lei e os entendimentos do Tribunal.

O direito a 30 dias de férias anuais continua assegurado pelo artigo 130 da CLT, para trabalhadores que completam 12 meses de serviço na mesma empresa. Além disso, a possibilidade de fracionamento e venda das férias não foi alterada, sendo prevista na Reforma Trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017) com a possibilidade de divisão das férias em até três períodos, por acordo entre empregador e empregado, desde que: Um dos períodos tenha o mínimo de 14 dias corridos e os demais tenham pelo menos 5 dias corridos cada.

O aviso prévio de 30 dias para o trabalhador de início do gozo de suas férias, continua sem alteração, devendo ser por escrito e sem necessidade de informar ao E-Social.

Sendo assim, a conclusão é que houve diversas “Fake News” com o intuito de alarmar o trabalhador e empresários, tendo em vista que inexiste qualquer tipo de alteração legislativa a respeito das férias. Permanecem as normas vigentes desde do início do vigor da reforma.
Ao receber mensagens ou ler notícias acerca de alteração de leis trabalhistas, é essencial checar a veracidade e procurar um advogado especializado para a melhor orientação possível.

Advogado
Colaboradores

Regras de férias para trabalhadores e empresas

O direito a 30 dias de férias anuais continua assegurado pelo artigo 130 da CLT, para trabalhadores que completam 12 meses de serviço na mesma empresa

Johann Araujo
Há 1 hora
Advogado
Colaboradores

Voos cancelados e o direito do consumidor

A reparação por dano moral não pode se restringir a valores simbólicos ou inexpressivos, sob pena de se tornar inócua

Alexandre Rolim
Há 1 hora
Carlito Lira é empresário
Colaboradores

Crescimento no segundo semestre

Carlito Lira
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

Salário “por fora” é cilada

Aparentemente, tem-se a impressão de que é um bom negócio para ambos. Não é bem assim

Valdélio Muniz
11 de Agosto de 2025
Presidente da OAB-CE
Colaboradores

11 de agosto: Advocacia como pilar da justiça

Em uma sociedade democrática, os advogados não atuam apenas nos tribunais, mas também como agentes de acolhimento e de mediação de conflitos, contribuindo para a construção de um país mais justo e plural

Christiane Leitão
11 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

E viva o Dia dos Pais!

Gilson Barbosa
10 de Agosto de 2025
Maria Homem é psicanalista
Colaboradores

Ser pai é escolher ficar

Maria Homem
10 de Agosto de 2025
Médico urologista
Colaboradores

Inimigo silencioso: precisamos falar sobre o câncer de bexiga

A presença de sangue na urina (hematúria) sem dor é o principal sintoma. Muitas vezes, o sangramento só é perceptível ao microscópio, tornando tão cruciais os exames de rotina

Emanuel Veras
10 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: O Barão de Itararé

Gonzaga Mota
09 de Agosto de 2025
André Barbosa é secretário municipal de Relações Comunitárias
Colaboradores

Agente de Relações Comunitárias: participação e responsabilidade

André Barbosa
09 de Agosto de 2025
Iara Mastine é psicóloga
Colaboradores

Infância: tempo de descoberta, não de desempenho

Iara Mastine
08 de Agosto de 2025
Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing
Colaboradores

Como as experiências se tornam um elo entre marcas e pessoas

Ana Luiza Ramalho
08 de Agosto de 2025
Lucelmo Lacerda é pesquisador
Colaboradores

APAEs não são coisa do passado

Lucelmo Lacerda
07 de Agosto de 2025
Ítalo Bandeira é especialista em planejamento tributário
Colaboradores

Utilização dos Créditos de ICMS após a Reforma Tributária

Ítalo Bandeira
07 de Agosto de 2025
Everton Schultz é executivo
Colaboradores

A paternidade como forma de escuta, coragem e presença

Everton Schultz
06 de Agosto de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Fechamento de agências bancárias

Blesser Moreno
06 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Viver de débito é sina de milhares de brasileiros

Gregório José
05 de Agosto de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Ouro digital: alunos versus IA

Davi Marreiro
05 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra é bom negócio?

O impacto do cumprimento de horas extras vai além da imediata repercussão financeira

Valdélio Muniz
04 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Respeito e soberania

a tarifária e comercial com o mundo inteiro, colocou o Brasil como alvo preferencial. O governo brasileiro trata a questão com seriedade, mas, acima de tudo, exige respeit

Gilson Barbosa
04 de Agosto de 2025