Reforma tributária: pequeno empresário tem até setembro para decidir seu destino no Simples Nacional

Segundo pesquisas do Sebrae, em 2025 as micro e pequenas empresas responderam por 80% dos empregos formais gerados no Brasil

Escrito por Rafael Pandolfo producaodiario@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Advogado

A reforma tributária está em pleno avanço, mas, para muitos empreendedores, ainda parecia estar em um horizonte distante. A Resolução CGSN nº 186, publicada em abril de 2026, veio mudar essa percepção. O seu objeto é duplo: de um lado, antecipa para setembro de 2026 a opção anual pelo Simples Nacional – procedimento que, até então, ocorria em janeiro do respectivo exercício –, com efeitos para o ano-calendário de 2027; de outro, regulamenta a opção semestral pelo regime regular do IBS e da CBS, permitindo ao contribuinte apurar esses novos tributos pela sistemática da não cumulatividade plena, sem precisar sair do Simples Nacional para os demais tributos.

Essa mudança, portanto, vai muito além do calendário. O empresário deverá decidir se recolherá o IBS e a CBS – os novos tributos que substituirão ISS, ICMS, PIS e Cofins – dentro da guia unificada (DAS) ou pelo regime regular, no chamado regime híbrido. Na prática, quem já é optante do Simples e está em situação regular poderá acessar o portal em setembro de 2026 para optar pelo recolhimento fora da guia única. Quem não fizer essa opção permanecerá com ambos os tributos dentro do DAS. Trata-se de uma decisão estratégica, com efeitos diretos sobre a carga tributária, a competitividade e a posição da empresa na cadeia produtiva.

A não cumulatividade plena do IBS e da CBS introduz uma variável que o regime simplificado jamais enfrentou. No novo sistema, o crédito transferido ao cliente corresponderá apenas ao montante efetivamente recolhido pelo fornecedor optante. Hoje, as empresas tomam créditos de PIS e Cofins de 9,25% sobre o valor da nota fiscal, independentemente do regime tributário do fornecedor. Com a nova sistemática, empresas no Simples Nacional gerarão créditos significativamente menores.

Esse efeito atinge sobretudo as empresas que vendem para outras empresas. Os optantes pelo Simples que atuam no modelo B2B deverão rever suas políticas de preço e apresentar valores mais competitivos que os players sujeitos ao regime regular de apuração desses novos tributos. Para esses negócios, a impossibilidade de transferir crédito integral pode significar perda de contratos ou da margem de lucro. Já para quem vende ao consumidor final, como salões de beleza, restaurantes, pequenos comércios, o creditamento não interfere na decisão de compra, e a permanência no Simples tradicional tende a continuar sendo a alternativa mais vantajosa.

Por isso, a nova sistemática confere ao contribuinte a possibilidade de optar pelo recolhimento do IBS e da CBS pelo regime regular, mantendo os demais tributos no Simples. A escolha feita em setembro valerá para o primeiro semestre de 2027 e poderá ser cancelada até novembro de 2026. Essa decisão, porém, não admite resposta genérica: depende da cadeia de fornecedores, do perfil dos clientes, da margem operacional e do setor de atuação. Cada empresa é um caso.

Os números revelam a dimensão do que está em jogo. Dados recentes da Receita Federal indicam que o Simples Nacional reúne mais de 7,3 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte, o equivalente a cerca de 28,6% do total de empresas ativas no país. Estão atrás somente dos microempreendedores individuais (MEIs), que somam mais de 16 milhões, representando 63% de todos os negócios formais. Juntos, esses regimes abarcam a ampla maioria do tecido empresarial brasileiro.

Segundo pesquisas do Sebrae, em 2025 as micro e pequenas empresas responderam por 80% dos empregos formais gerados no Brasil, totalizando mais de um milhão de novas vagas. Por isso, qualquer alteração que afete esse universo possui repercussão sistêmica.

O que se coloca agora é a exigência de uma escolha complexa para a qual boa parte dos pequenos empresários precisa estar preparada. O prazo para análise desse novo cenário foi reduzido, o que exigirá ainda mais empenho desses agentes econômicos na definição dos seus regimes tributários. 

 
Imagem da notícia Das páginas amarelas ao @username do WhatsApp
Colaboradores

Das páginas amarelas ao @username do WhatsApp

Nos próximos dias, o WhatsApp deve entrar em ação com os chamados usernames, nomes de usuário identificados pelo símbolo @

Jefferson Abreu

Há 14 minutos

Imagem da notícia Reforma tributária: pequeno empresário tem até setembro para decidir seu destino no Simples Nacional
Colaboradores

Reforma tributária: pequeno empresário tem até setembro para decidir seu destino no Simples Nacional

Segundo pesquisas do Sebrae, em 2025 as micro e pequenas empresas responderam por 80% dos empregos formais gerados no Brasil

Rafael Pandolfo

Há 15 minutos

Imagem da notícia Trabalho e conforto térmico
Colaboradores

Trabalho e conforto térmico

A questão abrange, inclusive, situações em que empresas (e, consequentemente, postos de trabalhos) podem ser fechadas em razão de tragédias socioambientais ou da necessidade de deslocamento de populações

Valdélio Muniz

15 de Junho de 2026

Imagem da notícia Hospitalidade brasileira
Colaboradores

Hospitalidade brasileira

Esse governo, desde que iniciou o confronto militar com o Irã, emitiu uma lista de países cujos cidadãos e cidadãs não são lá muito bem-vindos

Gilson Barbosa

15 de Junho de 2026

Imagem da notícia O boom das canetas e o avanço do uso sem prescrição
Colaboradores

O boom das canetas e o avanço do uso sem prescrição

Thamires Cappello

14 de Junho de 2026

Imagem da notícia Ano eleitoral: impactos na antecipação de precatórios
Colaboradores

Ano eleitoral: impactos na antecipação de precatórios

José Werneck

14 de Junho de 2026

Imagem da notícia As Licenciaturas e o que fica nas margens
Colaboradores

As Licenciaturas e o que fica nas margens

Rodolfo Guimarães

14 de Junho de 2026

Imagem da notícia Copa do Mundo: como tornar a torcida mais inclusiva para pessoas com autismo
Colaboradores

Copa do Mundo: como tornar a torcida mais inclusiva para pessoas com autismo

Wolf Kos

13 de Junho de 2026

Imagem da notícia A crise silenciosa do endividamento
Colaboradores

A crise silenciosa do endividamento

Bruno Henrique

13 de Junho de 2026

Imagem da notícia Sarcopenia: um desafio silencioso do envelhecimento
Colaboradores

Sarcopenia: um desafio silencioso do envelhecimento

Fernando Guanabara

12 de Junho de 2026

1

2 3 4 5