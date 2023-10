Reflexões para desvendar a ansiedade

Setembro é um mês que se ilumina de amarelo em todo o país como um lembrete da importância da saúde mental. Com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, celebrado em 10 de setembro, somos instigados a refletir sobre questões que muitas vezes passam despercebidas em nosso cotidiano agitado. No Brasil, aproximadamente 9,3% da população sofre de ansiedade patológica, de acordo com dados revelados pelo último grande mapeamento global acerca de transtornos mentais.



A ansiedade se manifesta de formas diversas, desde a insegurança difusa e o nervosismo frequente até a aceleração da frequência cardíaca, tremores e insônia. Embora seus sintomas sejam multifacetados, a raiz comum está no temor desordenado, uma emoção que, quando fora de controle, distorce nossa percepção da realidade e gera uma sensação constante de perigo.



É nesse contexto que nós, da instituição católica Cruz da Vida, promovemos o Congresso Tomista. Este encontro, que traz à tona o fascinante campo da Psicologia Tomista, é uma resposta à crescente necessidade de debater questões relacionadas à saúde mental. O tomismo, busca conciliar fé e razão, proporcionando uma abordagem rica e completa para compreender o comportamento humano.

O Cruz da Vida, além de promover eventos intelectualmente estimulantes, é conhecido por seu compromisso com a assistência médica gratuita àqueles que não têm acesso à saúde. Desde 2017, a instituição tem expandido seus esforços para atender não apenas a capital do Ceará, mas também comunidades do interior e, mais recentemente, a cidade de Vitória, no Espírito Santo.



Não podemos subestimar a importância de compreender as complexidades da mente humana, especialmente em um mundo onde o estresse e a ansiedade parecem se multiplicar. Com base na rica tradição filosófica de São Tomás de Aquino, buscamos iluminar novos caminhos para a compreensão e o tratamento dos desafios de saúde mental que enfrentamos.