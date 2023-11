Redução de danos e o prolongamento da vida humana

A previsão de que a temperatura da Terra deve aumentar 30°C e extinguir a possibilidade de vida dos mamíferos, incluindo dos seres humanos, nos próximos 250 milhões de anos, apesar de distante, assustou a população.

A constatação foi apontada por levantamento desenvolvido por pesquisadores do Reino Unido, Suíça e Estados Unidos e explica como as mudanças climáticas devem provocar a junção novamente dos continentes em uma nova Pangeia. O aquecimento global e os prejuízos causados pela poluição são irreversíveis e cabe à humanidade fazer o possível para retardar ao máximo os efeitos catastróficos que estão por vir.

Dentre tantas questões merecedoras de atenção, como a descarbonização das indústrias e dos transportes, uma que gera consequências graves, mas está tão enraizada no cotidiano que passa despercebida, está relacionada ao óleo de cozinha. O produto é utilizado diariamente em residências e estabelecimentos comerciais para o preparo de alimentos em geral. O descarte incorreto do mesmo, no entanto, acarreta uma série de prejuízos.

Quando despejado na pia, por exemplo, acaba chegando em rios, lagos e oceanos. Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Por ser menos denso que a água, o líquido fica na superfície, o que impede a entrada de luz e oxigênio. Com a redução desses suprimentos, espécies marinhas, como peixes e fitoplânctons - algas marinhas responsáveis pela produção de cerca de 98% do oxigênio do planeta - acabam morrendo.

Tendo essa preocupação em mente e vendo uma oportunidade de agregar valor ao produto que seria descartado, a marca cearense de produtos de limpeza Juá criou o projeto chamado Eco Juá, que recolhe óleo de cozinha usado e utiliza na fabricação de sabão em barra de uma de suas marcas.

A cada litro do resíduo recolhido, a empresa doa R$ 2,50 para instituições beneficentes do Estado que, em contrapartida, incentivam a população a fazer o descarte correto nos pontos de coleta instalados pela empresa. Desde 2016, já foram mais de 290 mil litros de óleo reciclados que deixaram de poluir o meio ambiente de alguma forma.

Ao todo, a marca atua em 80 municípios com o projeto com mais de 200 pontos de coleta. Atualmente, as doações são destinadas a 120 instituições e já somam R$ 484.756,08. Neste mês de outubro, outros dois pontos de coleta serão inaugurados em Itapipoca e Banabuiú.

Nós ficamos muito felizes em ver o projeto crescendo e parceiros chegando para abraçar essa causa. A Juá é uma empresa comprometida com a preservação do meio ambiente e com um futuro melhor, apoiando tantas instituições beneficentes que têm transformado a vida de milhares de pessoas e animais, além do viés educacional, porque o Eco Juá também está nas escolas, levando nosso material e palestras sobre sustentabilidade. Nós ficamos felizes em proporcionar uma educação sustentável para essa nova geração, formando cidadãos conscientes, responsáveis e que amam o planeta. É um compromisso de gratidão nosso com o planeta e com cada um que tem acreditado na nossa marca.

Anderson Freitas é coordenador de Marketing da Produtos de Limpeza Juá