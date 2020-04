Redes sociais e saúde mental

Lado A - A internet nos conecta ao mundo de uma maneira rápida e isso traz inúmeras vantagens. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes têm tratado das influências do uso excessivo da internet na saúde mental das pessoas. As redes sociais viciam tanto quanto álcool e cigarro, e podem causar um fenômeno conhecido como FOMO (fear of missing out), o medo de ficar de fora, de perder alguma coisa. O fato de alguém estar constantemente online potencializa o desenvolvimento de sentimentos como inveja, insegurança e inadequação, podendo gerar alterações psicológicas graves como ansiedade e depressão. Todas as redes sociais dispõem de um potencial destrutivo, pois incitam a competição e a comparação. Portanto, para quem já sofre desses transtornos, elas podem agir como verdadeiros amplificadores de sentimentos. E como fica a saúde mental em tempos de isolamento social e aumento das experiências online?

Lado B - Diversas pessoas têm utilizado o ambiente da internet como fonte de aprendizado sobre seu próprio sofrimento psíquico. Pode-se perceber a existência de centenas de grupos, blogs e canais criados para serem espaços de apoio e acolhimento para quem passa por essas dificuldades. Assim, o suporte social recebido e percebido através do compartilhamento de experiências, ainda que virtualmente, podem funcionar como elementos fundamentais no enfrentamento das situações mais adversas e na promoção da saúde mental. Ainda que traga benefícios, atentar para o tempo de conexão às redes sociais é uma das principais atitudes para evitar que elas sejam tóxicas. Todas essas possibilidades são capazes de fazer a diferença na vida de quem consegue formar essas redes, mas é importante ressaltar que muitas vezes é necessária a intervenção profissional de psicólogos e psiquiatras, que estão preparados para lidar com os casos.