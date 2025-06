Quando o “bom dia” vale mais do que parece

Ter boas relações no trabalho é o que sustenta um ambiente mais leve e produtivo. Com tantas metas e cobranças, às vezes a gente esquece que, por trás de todo crachá, tem uma pessoa com seus medos, sonhos e histórias. A psicologia humanista, como dizia Carl Rogers, mostra que uma relação de verdade se constrói com empatia, escuta de verdade e sinceridade. É aí que entra a tal da assertividade, que nada mais é do que saber se comunicar com respeito e clareza.

Tem dia que o clima pesa no trabalho. As pessoas mal se olham, as reuniões parecem um campo de tensão, e tudo vira automático. Em um desses dias, uma profissional entrou no setor sentindo-se esgotada. Ninguém percebeu, ninguém falou nada. Até que uma colega nova virou pra ela e disse: “Bom dia, tudo bem com você?”. Simples, né? Mas aquilo foi como um abraço. Pela primeira vez em dias, ela se sentiu notada. Um gesto pequeno, mas cheio de significado.

Segundo o psicólogo Albert Ellis, ser assertivo é falar o que pensa e sente de forma honesta, sem passar por cima de ninguém e sem deixar que passem por cima de você. É saber dar um toque sem ofender, dizer “não” sem culpa e confiar que conversar é melhor do que guardar tudo pra si. Importante lembrar que ser assertivo não é ser mandão: é saber lidar com os conflitos com respeito e confiança, sem medo de conversar.

Ainda como exemplo, em outro momento, numa reunião tensa sobre metas não atingidas, um trabalhador decidiu expressar seu sentimento. Em vez de ficar calado, falou, sem pavor, o que pensava — sem ser agressivo. O chefe ouviu com atenção, e outros colegas também se sentiram à vontade pra participar. No fim, ninguém saiu apontado como culpado, mas com ideias pra resolver a situação. Relações saudáveis não se criam do dia pra noite: leva tempo e, muitas vezes, tudo começa com um simples “bom dia”.

Fazer do trabalho um lugar melhor não precisa de grandes mudanças. Basta lembrar que cada pessoa importa. Um gesto gentil, um ouvido disponível, uma palavra na hora certa… Tudo isso constrói pontes, aproxima as pessoas e ajuda a criar um clima mais humano e verdadeiro. E, quando isso acontece, todos crescem juntos.

Antonio Souza é psicólogo