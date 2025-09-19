Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

Escrito por
João Marcelo Pedrosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Advogado criminalista
Legenda: Advogado criminalista

No exercício diário da advocacia criminal, somos constantemente lembrados de que a justiça é feita por pessoas. E, como toda obra humana, está sujeita a falhas. Cada sentença, cada decisão, carrega o peso da responsabilidade de interferir na vida de alguém. Mas, quando o erro acontece, o impacto ultrapassa os limites de um processo: destrói histórias, abala famílias e marca para sempre a vida do injustiçado. A questão que se coloca é: o que fazer diante do erro judicial?

O recente caso de Yago Paiva, jovem cearense de 26 anos preso injustamente no Ceará por um assalto ocorrido no Rio de Janeiro, é um exemplo contundente dessa realidade. Mesmo comprovando estar a mais de 2.500 quilômetros de distância no dia do crime, Yago foi privado de sua liberdade, exposto a uma situação degradante e encarcerado em um presídio antes que a Justiça reconhecesse sua inocência. Um erro de vinculação em um cadastro de aplicativo foi suficiente para transformá-lo, ainda que temporariamente, em suspeito de um crime violento.

Situações como essa mostram que, embora o Estado tenha mecanismos para reparar danos materiais e morais, nada devolve o tempo perdido nem apaga o trauma de quem passa por um cárcere injusto. A prisão, ainda que por poucos dias, gera estigmas sociais e psicológicos de difícil superação. A pergunta que fica é: como garantir que a vítima de um erro judicial possa retomar sua vida de forma plena, sem carregar para sempre a sombra de uma acusação infundada?

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação. Precisamos de um sistema mais cauteloso, que valorize a presunção de inocência e que reconheça o imenso poder que tem de interferir em destinos. Quando a justiça erra, não basta soltar o inocente: é preciso responsabilizar, reparar e, sobretudo, prevenir. Afinal, não há maior injustiça do que privar um cidadão honesto de sua liberdade em nome de uma verdade que nunca existiu.

Advogado criminalista
Colaboradores

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

João Marcelo Pedrosa
Há 2 horas
Psicólogo
Colaboradores

Disciplina, ritmo e hábito no alcance de resultados satisfatórios

O primeiro passo será sempre a disciplina, pois longe de ser um peso, ela representa a liberdade de priorizar o que realmente é importante para o bem-estar

Antonio Souza
Há 2 horas
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
18 de Setembro de 2025
Presidente do Banco do Nordeste
Colaboradores

Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara
18 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
18 de Setembro de 2025
Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025
Psicólogo/ CRP:11/11607
Colaboradores

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
17 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025
Colaboradores

Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas
16 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Intervalos no trabalho

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo

Valdélio Muniz
15 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Democracia, sempre!

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela

Gilson Barbosa
15 de Setembro de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
14 de Setembro de 2025
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
14 de Setembro de 2025
Pedro Stelmachuk é advogado
Colaboradores

Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
14 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025
Lília Lopes é publicitária
Colaboradores

Como sonhar com o topo se ele parece, o tempo todo, reservado para os homens?

Ainda que elas possuam nível de excelência profissional, atenção e formação superior, a engrenagem que move a indústria insiste em desvalorizá-las salarialmente e deixá-las abaixo na pirâmide hierárquica

Lília Lopes
13 de Setembro de 2025
Susanna Marchionni é empresária
Colaboradores

Nordeste: laboratório vivo para o futuro sustentável das cidades

Susanna Marchionni
12 de Setembro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Academia de Letras de Senador Pompeu

Saraiva Júnior
12 de Setembro de 2025
Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Colaboradores

Sustentabilidade na Saúde

Jeftha Amanda
11 de Setembro de 2025
Leonardo José Peixoto Leal é professor
Colaboradores

35 anos do CDC! De onde viemos, como estamos e para onde vamos?

Leonardo José Peixoto Leal
11 de Setembro de 2025