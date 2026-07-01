Quando a escola convida para dançar

Há algo de, profundamente, humano na dança. Antes mesmo das palavras, dançávamos. Movíamos o corpo para celebrar, comunicar, aprender e pertencer. Talvez por isso a educação integral possa ser comparada a uma grande dança coletiva: uma experiência que convida cada estudante a entrar no ritmo da vida, descobrir seus talentos e encontrar seu lugar no mundo, a isso, damos o nome de protagonismo.

No entanto, os desafios da atualidade parecem, muitas vezes, desafinar essa melodia. Vivemos em um tempo marcado pela velocidade das telas, pela fragmentação da atenção e pela ansiedade das respostas imediatas. Nesse cenário, educar não pode significar apenas transmitir conteúdos. É preciso formar seres humanos capazes de pensar, sentir, criar, conviver e sonhar.

A educação integral surge, justamente, como esse convite para uma dança mais completa. Ela reconhece que o estudante não é apenas um cérebro que aprende fórmulas ou memoriza conceitos. É também emoção, cultura, arte, corpo, valores e projetos de vida. Como nos ensinou Paulo Freire, educar é um ato de encontro. E encontros verdadeiros exigem presença, escuta e significado.

Mas há uma condição essencial para que essa dança aconteça: alguém precisa fazer o convite. Esse papel cabe, em grande medida, ao professor. É ele quem abre a pista, apresenta novos passos e encoraja os mais tímidos a participarem. Contudo, ninguém convida para dançar aquilo que não conhece. Para inspirar, é preciso estar inspirado; para despertar a curiosidade, é preciso continuar curioso. Professores também precisam aprender novos ritmos, reinventar práticas e redescobrir o prazer de aprender.

Como no célebre verso de Fernando Pessoa, “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. A educação integral exige exatamente isso: uma escola de alma grande, capaz de enxergar cada estudante em sua inteireza. Por mais escolas com salões abertos de possibilidades! E que mais professores e alunos, juntos, aceitem o convite para essa bela dança chamada educação, na qual cada passo aprendido amplia horizontes e transforma vidas. É preciso chamar para dançar. Educação é isso, feita de movimento e vida. E que fique claro, não estamos falando de dança.

Antonio Netto é professor