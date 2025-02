Na última sexta-feira, dia 31, o Ministério da Educação (MEC) promoveu uma reunião com representantes do Consed e da Undime para discutir a Prova Nacional Docente (PND). Presentes na ocasião estavam Gregório Grisa, secretário-executivo adjunto do MEC, Manuel Palacios, presidente do Inep, Vitor de Angelo, presidente do Consed, e Aléssio Costa, presidente da Undime. Esta discussão faz parte do Programa Mais Professores, que busca fortalecer a formação docente, promover a entrada de educadores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério.

A PND, como elemento central deste programa, visa apoiar estados, o Distrito Federal e os municípios nos processos de seleção e ingresso de novos docentes. Para isso, a prova será realizada pelo Enade das Licenciaturas, que se tornou anual desde 2024. Vale ressaltar que a adesão à PND é opcional e não substitui os concursos públicos tradicionais. Assim, a cada ano, os entes federativos precisam indicar ao MEC seu interesse em utilizar a PND em seus concursos.

A implementação de um concurso nacional pode promover a redistribuição equitativa de professores, direcionando-os para regiões carentes. Isso pode ajudar a reduzir gradualmente a desigualdade no acesso à educação em diferentes partes do país. No entanto, há preocupações baseadas na experiência do Concurso Público Nacional Unificado de 2024, que foi realizado em apenas 228 dos 5.565 municípios do Brasil. Além disso, mesmo com essa cobertura limitada, o concurso enfrentou problemas, com uma ação popular sendo registrada devido a uma troca de provas durante a aplicação em Recife.

Garantir oportunidades para todos começa, crucialmente, com ações minuciosas que consideram a abrangência e acesso do concurso. Enfim, através de uma implementação eficaz, poderemos estabelecer sobretudo uma gestão eficiente dos recursos educacionais. Melhorando a transparência e a responsabilização no processo de seleção de professores, dessa forma, quem sabe, conseguiremos reduzir significativamente os excessos nas despesas de tantas políticas redundantes, convertendo tais recursos em uma autêntica valorização profissional dos docentes.

Davi Marreiro é consultor pedagógico