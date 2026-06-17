Pressa na escovação dos dentes pode ter um preço alto

Existe um aviso que parece óbvio demais até você parar para pensar a sério. Escovar os dentes com calma não é frescura de dentista chato. É uma estratégia real para prevenir cáries e cuidar da sua saúde bucal. Essa conclusão vem de um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e publicado em revista científica da área de odontologia preventiva e saúde pública segundo a Agência Einstein.

O estudo observou hábitos de higiene bucal e constatou que o tempo dedicado à escovação faz diferença. Pessoas que passam menos tempo escovando os dentes tendem a deixar resíduos de placa bacteriana, principal vilã por trás da cárie. Já aqueles que capricham na escovação conseguem remover melhor essa sujeira invisível e reduzir significativamente o risco de desenvolver problemas dentários ao longo do tempo.

Imagine a cena. Você com pressa pela manhã, escova na mão, olho no relógio, pensando na reunião que começa em cinco minutos. A escovação vira um movimento rápido e mecânico sem muita atenção. À noite acontece algo parecido depois de um dia cansativo. O estudo mostra que nessas escovações apressadas a placa acaba ficando mais tempo grudada nos dentes. E quando a placa fica ali acumulada a festa é dos ácidos que ela produz e que corroem o esmalte dental causando cáries.

Os pesquisadores comentam que não basta escovar os dentes rapidamente achando que apenas passar a escova pela boca já resolve. O gesto precisa ser cuidadoso, feito com atenção e por tempo suficiente para alcançar todas as superfícies dos dentes inclusive aquelas que a gente costuma esquecer lá no fundo ou na lateral. Escovar com calma não é capricho é prevenção.

E tem mais. O estudo também lembra que o jeito de escovar conta tanto quanto o tempo. Movimentos suaves, circular e cuidadoso ajudam a remover a placa bacteriana sem machucar gengiva. Escovar depressa com força exagerada pode até desgastar o esmalte e causar sensibilidade. A boca é sensível e não perdoa negligência.

Esse alerta pode parecer simples, trivial até. Mas se você já sentiu aquela dorzinha chata quando toma algo gelado ou aqueles pontinhos que incomodam depois de comer doce sabe que problema bucal não é notícia boa. Prevenir cárie com uma escovação consciente é investir em bem estar e economizar tempo e dinheiro com tratamentos no futuro.

No fim das contas a moral é essa. Cuide da sua boca com atenção e sem pressa. Seus dentes e seu sorriso agradecem e sua saúde também. Afinal escovar direito vale mais do que mil remédios depois.