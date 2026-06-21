Preá cresce e mostra ao Brasil a força do turismo no litoral cearense

Durante muito tempo, o Preá era visto apenas como uma pequena vila de pescadores, tranquila e quase escondida no litoral do Ceará. Hoje, a realidade é outra. O destino se transformou em um dos lugares mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros, atraídos pelas belezas naturais, pelos ventos perfeitos para esportes como o kitesurf e por uma experiência que mistura simplicidade, sofisticação e conexão com a natureza.

O crescimento do turismo na região é visível. Novos hotéis, pousadas, restaurantes e empreendimentos vêm mudando a paisagem local e movimentando a economia. O que antes era um destino alternativo passou a receber visitantes do mundo inteiro, fortalecendo o comércio, gerando empregos e criando oportunidades para moradores da região.

Mas o que mais chama atenção no Preá é que, apesar do crescimento acelerado, o lugar ainda consegue preservar algo raro: sua essência. Diferente de muitos destinos que perderam identidade após a chegada do turismo em massa, o Preá continua mantendo o clima acolhedor, as ruas tranquilas e o contato próximo com a natureza.

O desafio agora é justamente equilibrar desenvolvimento e preservação. Crescer é importante, mas crescer de forma sustentável é ainda mais necessário. A região possui riquezas naturais únicas, dunas, mangues, praias preservadas e uma cultura local que faz parte da experiência de quem visita o destino. Tudo isso precisa ser protegido.

Outro ponto importante é garantir que o crescimento beneficie também quem sempre viveu ali. O turismo só se torna realmente positivo quando gera oportunidades para a população local, fortalece pequenos empreendedores e valoriza a cultura da comunidade.

O Preá vive um momento especial. O destino entrou definitivamente no mapa do turismo nacional e internacional, mas ainda carrega uma autenticidade difícil de encontrar atualmente. Talvez seja exatamente isso que faça tantas pessoas se apaixonarem pelo lugar.

Mais do que um destino da moda, o Preá representa um novo olhar sobre o turismo: um turismo que busca experiência, tranquilidade, natureza e verdade. E que continue assim.

Julie Carroll é empresária