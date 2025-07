Por que o mercado precisa valorizar quem executa?

Vivemos uma era em que as ideias têm valor simbólico quase inquestionável. Propósito, visão e inovação, são palavras que dominam apresentações, discursos institucionais e redes sociais profissionais. Mas, em meio a tanta inspiração e intenções bem formuladas, o que realmente move o mercado e transforma realidades ainda é, e sempre será, a capacidade de executar.

A diferença entre empresas referências e aquelas que apenas passam por ciclos de hype está na ação. Na coragem de tirar do papel, mesmo diante de cenários incertos, mesmo quando é mais confortável permanecer na zona da intenção. Ter uma boa ideia é importante. Mas colocá-la em prática com consistência, responsabilidade e criatividade é o que gera impacto real.

Em um cenário onde há excesso de informação e de fórmulas prontas, quem se destaca é quem consegue fazer com que as coisas realmente aconteçam. Não por acaso, as lideranças mais admiradas hoje são aquelas que unem estratégia e ação. Elas inspiram, sim, mas sobretudo constroem. São pessoas que enfrentam o caos, desafiam o comodismo e entregam soluções que geram valor para o negócio, para a equipe e para a sociedade.

O mercado precisa valorizar essas lideranças. Precisa premiar o "como" tanto quanto o "porquê". Porque grandes transformações não nascem apenas de boas ideias, nascem da coragem de fazer.

Valorizar quem executa é também reconhecer que o fazer exige enfrentamento. Requer tomada de decisão, exposição ao erro, ajustes de rota e, muitas vezes, escolhas difíceis. São esses profissionais, inquietos, comprometidos e resilientes, que movimentam mercados, fortalecem marcas e geram resultados sustentáveis.

Destacar o papel da execução trata-se de entender que uma boa ideia só ganha valor quando encontra um caminho para se realizar. Como diz o tema do NM2B 2025, "da ideia à ação", porque é assim que a transformação acontece. E são as lideranças que atravessam esse caminho com responsabilidade e ousadia que merecem o centro do palco.

O futuro pertence a quem faz. E o presente exige que valorizemos quem entrega. Essa é a mentalidade que precisamos cultivar nas empresas, nas equipes e nos eventos que reúnem as vozes que constroem o amanhã.