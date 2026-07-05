Planejamento financeiro: a proteção que faz diferença

O diagnóstico divulgado pela advogada e corredora Ana Christina reacende uma reflexão que muitas famílias evitam enfrentar: a ideia de que estabilidade financeira não elimina vulnerabilidades humanas.

Mesmo para quem leva uma vida saudável, pratica atividades físicas regularmente e planeja o futuro, acontecimentos inesperados podem mudar completamente a rotina. Um diagnóstico de câncer não traz apenas desafios emocionais e físicos; em muitos casos, também impõe um impacto financeiro significativo.

Tratamentos de alta complexidade, exames frequentes, medicamentos de alto custo, deslocamentos, adaptações na rotina e, muitas vezes, a redução ou interrupção da renda transformam rapidamente o orçamento familiar. É nesse momento que o planejamento financeiro deixa de ser apenas uma estratégia para alcançar objetivos e passa a representar uma importante ferramenta de proteção.

Existe uma crença silenciosa de que uma boa renda, um patrimônio construído ou uma carreira consolidada são suficientes para garantir segurança. Mas a realidade mostra outra coisa, porque um imprevisto de saúde não pergunta faturamento, profissão ou posição social antes de chegar. E o impacto raramente é apenas emocional, ele também é financeiro.

Hoje, a maior parte das famílias brasileiras ainda depende diretamente da renda principal de uma única pessoa. Segundo dados do IBGE, milhões de lares brasileiros têm como base financeira central apenas um provedor principal. Nas empresas familiares, que representam cerca de 90% das empresas no Brasil, isso se torna ainda mais sensível, visto que muitas vezes o faturamento, as decisões estratégicas e os relacionamentos comerciais estão concentrados em uma única figura: o fundador, o diretor, o patriarca ou a matriarca da família.

Quando essa pessoa para, mesmo que temporariamente, dificilmente apenas ela sofre. A família, os negócios, o padrão de vida e até os planos e projetos do futuro, todos sentem. A verdade é que uma doença grave, um afastamento inesperado ou uma incapacidade temporária podem gerar um efeito dominó: queda de faturamento, aumento de despesas médicas, uso desorganizado de reservas, endividamento e até conflitos familiares.

Por isso, precisamos falar mais sobre educação financeira, e isso vai muito além de ensinar alguém a economizar dinheiro, é debater sobre responsabilidade e dignidade, é devolver às pessoas a consciência de que o dinheiro não pode ser tratado apenas como ferramenta de consumo ou entretenimento.

Anne Magalhães é consultora em Planejamento Financeiro