Perspectiva superavitária aponta cenário econômico favorável para investimento no serviço público

No cenário econômico pulsante do Estado do Ceará, os indicadores favoráveis não apenas refletem uma economia robusta, mas também abrem portas para melhorias significativas no serviço público. Vale destacar as oportunidades que este cenário oferece para estabelecer uma estrutura justa aos servidores públicos. A recomposição das perdas salariais de 33,71%, conforme indicado no estudo da Fundação Sintaf, por exemplo, não é apenas uma questão de justiça, mas também um investimento no bem-estar e na qualidade de vida dos trabalhadores que estão com o poder de compra comprometido. Este é o momento ideal para iniciar um cronograma que visa equilibrar as questões salariais, proporcionando um alívio financeiro necessário aos servidores.

Além disso, consideremos que a Lei nº 14.867/2011, que estabelece a data-base em 1° de janeiro, serve como um farol orientador. Respeitar essa lei não é apenas um cumprimento legal, mas também uma demonstração de atenção pelos direitos e expectativas dos servidores públicos, garantindo que eles possam planejar o futuro financeiro. Desta forma, o diálogo permanente é visto como peça indispensável, sobretudo, nas Mesas de Negociações. São espaços necessários onde ideias podem ser compartilhadas, preocupações podem ser expressas e soluções podem ser encontradas por representantes de entidades laborais e do governo.

O pagamento das ascensões funcionais, conforme estipulado na Lei nº 12.836/94, é uma maneira de reconhecer e incentivar o desenvolvimento contínuo dos servidores públicos. Valorizar a progressão profissional não apenas motiva, mas também contribui para um ambiente mais engajado e comprometido. Atualizar o valor das diárias e do vale-alimentação deve ser uma maneira de assegurar que todos estejam financeiramente equipados para realizar suas tarefas. Estes benefícios devem acompanhar a realidade econômica do Estado.

Façamos também uma análise acerca da reestruturação da tabela vencimental, com foco no tópico 101, que seja justa, transparente e motivadora. Isso não apenas estabelece padrões claros de crescimento na carreira, mas também incentiva a excelência e o profissionalismo entre os servidores públicos. Ao aproveitar esse momento de superávit, o governo tem a oportunidade de investir não apenas em seus servidores públicos, mas também no futuro do Estado, demonstrando seu compromisso social e promovendo uma administração pública eficaz.

Ravena Guimarães é coordenadora-geral do Fuaspec e presidente do Sasec