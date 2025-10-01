Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Outubro Rosa: Sobrevivi ao câncer e ajudo gratuitamente outros pacientes

Na quinta sessão de quimioterapia, meu organismo não resistiu e precisei de internação, pois estava com infecção generalizada e neutropenia gravíssima

Escrito por
Jaqueline Chagas producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Contabilista
Legenda: Contabilista

O Diagnóstico de um câncer muitas vezes é visto como o fim do mundo. Comigo não foi diferente, por mais que a medicina tenha avançado o medo da doença e da morte é algo real. Recebi o diagnóstico em 2016, na época, eu tinha 35 anos. Foi um diagnóstico devastador: câncer de mama em estágio avançado.

O nódulo, descoberto pelo meu marido, levou a uma corrida contra o tempo. O meu tratamento durou por volta de um ano e três meses, e, além do cabelo, perdi sete dentes. Fiquei emocionalmente abalada nesse período.

Na quinta sessão de quimioterapia, meu organismo não resistiu e precisei de internação, pois estava com infecção generalizada e neutropenia gravíssima. Naquele momento, os médicos me deram apenas alguns dias de vida. Aquele prognóstico não se confirmou. Em dezembro de 2016 fiz a última quimioterapia e depois de três meses realizei a cirurgia para a retirada de mama. Foi muito difícil.

Em 2017, enquanto realizava o tratamento da hemoterapia, infelizmente tive complicações no útero e no ovário que levantaram a suspeita de um novo câncer. Como prevenção optamos uma histerectomia radical laparoscópica. Essa cirurgia me tirou a possibilidade de realizar meu sonho de ser mãe.

Mas a vitória sobre a doença não encerrou minha história, foi neste momento que nasceu o Instituto Unidas para Sempre, que se tornou um porto seguro para pacientes oncológicos no Rio de Janeiro. O projeto começou de forma simples e despretensiosa, uma página de apoio mútuo no Facebook no qual mulheres com câncer compartilhavam experiências, dores, dificuldades e sonhos.

Hoje, o Instituto oferece atendimento multidisciplinar gratuito com psicólogos, nutricionistas, oncologistas, dentistas, terapeutas sexuais, dermatologistas e até oficinas de automaquiagem e micropigmentação, voltadas à autoestima dos pacientes. Além dos cuidados com a saúde, o Instituto também distribui cestas básicas.

As doações do Instituto Unidas Para Sempre são viabilizadas por doações de parceiros e voluntários, sem qualquer repasse governamental. Meu desejo é ampliar ainda mais a rede de ajuda, porque sabemos que cada cesta, cada consulta, faz diferença na vida de quem luta contra o câncer.

O câncer acabou com meu desejo de ser mãe, mas o Instituto se tornou o filho que gerei e é o meu projeto de vida. É a forma que encontrei de transformar minha dor em cuidado e esperança para outras pessoas.

 

Empresária
Colaboradores

Equidade não é discurso, é estratégia: o que sua empresa está fazendo?

A distância entre a retórica e a prática continua sendo um dos maiores obstáculos

Tatyane Luncah
Há 24 minutos
Contabilista
Colaboradores

Outubro Rosa: Sobrevivi ao câncer e ajudo gratuitamente outros pacientes

Na quinta sessão de quimioterapia, meu organismo não resistiu e precisei de internação, pois estava com infecção generalizada e neutropenia gravíssima

Jaqueline Chagas
Há 24 minutos
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Escola integral, solução parcial

A discrepância é eloquente e dispensa rodeios: ampliar a carga horária, isoladamente, não assegura melhores resultados

Davi Marreiro
30 de Setembro de 2025
Defensora Pública do Ceará
Colaboradores

Pessoas idosas no Ceará sustentam ¼ dos lares mas ainda precisam ter vez e voz

Recentemente foi noticiado dado que chama atenção e que serve de reflexão para políticas públicas e interessa a sociedade em geral

Ana Carolina Neiva
30 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho, dança e justa causa

Assim como não convém que trabalhadores, sem consentimento da empresa onde trabalham, publiquem vídeos dançando fardados em horário e no ambiente de trabalho

Valdélio Muniz
29 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O colégio, os casarões e a Furna da Onça

Na mesma avenida, pouco depois do cruzamento com a Rua Samuel Uchoa, outro ponto nos chama a atenção: os quatro velhos casarões ali existentes, provavelmente construídos entre as décadas de 1930 e 1940

Gilson Barbosa
29 de Setembro de 2025
Professor de economia
Colaboradores

Reformas reais contra o mito da cobaia econômica

A estabilização monetária foi condição necessária para qualquer política de desenvolvimento. A hiperinflação corroía a renda, inviabilizava investimentos de longo prazo e distorcia preços relativos

Allan Gallo
28 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Compreensão Mundial – quando a empatia precisa de data

Falar de compreensão mundial é falar de empatia, um conceito muito citado e pouco praticado, até porque ele traz uma proposta muito ousada para o humano que ainda somos

Eliene Lima
28 de Setembro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

O futuro dos apps de finanças: por que a gamificação é tendência no setor financeiro

Fintechs que adotam estratégias gamificadas alcançam métricas robustas: Aumento de até 40% na interação dos usuários em algumas plataformas

Leandro Maldonado
28 de Setembro de 2025
Colaboradores

História: Padre Cícero

Gonzaga Mota
27 de Setembro de 2025
Cantora
Colaboradores

A alma da música nordestina

Festas e apresentações que celebram o gênero movimentam cidades inteiras, gerando empregos, turismo e oportunidades culturais

Vitória Fernandez
27 de Setembro de 2025
Empresária
Colaboradores

Empreendedorismo feminino com propósito: negócios que mudam histórias

Muitas ainda enfrentam preconceitos sutis em setores tradicionalmente masculinos e a sobrecarga de conciliar maternidade e carreira

Sabrina Pessoa
27 de Setembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Não podemos desligar o futuro da energia solar

Não podemos permitir que pequenos grupos de interesse, buscando benefícios próprios, ditem o futuro de uma cadeia que beneficia milhões de brasileiros

Lucas Mello
26 de Setembro de 2025
Advogado
Colaboradores

De símbolo de distinção a alvo de suspeita

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional?

Redação
26 de Setembro de 2025
Presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional
Colaboradores

Hotelaria nacional: portarias assinadas pelo MTur reafirmam compromisso com a excelência no turismo

Como em uma análise combinatória, essa simples assinatura reverbera por toda a cadeia: dos operadores aos agentes, dos gestores aos colaboradores, até chegar ao consumidor final

Manoel Linhares
25 de Setembro de 2025
Advogada previdenciária
Colaboradores

Documentos para a aposentadoria

Já a aposentadoria especial é garantida por muitas profissões, mas para tal exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde

Cláudia Martins
25 de Setembro de 2025
Presidente da Associação de Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão
Colaboradores

Televisão aberta: 75 anos de relevância

Os números confirmam essa força. De acordo com levantamento da Tunad, 71% da audiência de conteúdos em vídeos no Brasil ainda vem da TV aberta

Carmen Lúcia
24 de Setembro de 2025
Assistente social e escritora
Colaboradores

Infância protegida

É urgente investir em políticas públicas voltadas à primeira infância, com base em dados que orientem ações eficazes

Mônica Mota
24 de Setembro de 2025
Professor
Colaboradores

A era dos filhos únicos digitais

O problema é amplificado pela ilusão de que esses jovens são “superconectados”

Eduardo Batista
23 de Setembro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Fake news

A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima

Agapito Machado
22 de Setembro de 2025