Organizações da Sociedade Civil na transformação social

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) têm se destacado como agentes de mudança no combate à fome, à pobreza, na promoção da educação e da saúde em todo o mundo. Entre elas, a Junior Achievement (JA) emerge como um exemplo inspirador de como essas entidades podem transformar vidas.

Desde sua fundação em 1919, a JA tem desempenhado um papel fundamental ao levar conhecimentos essenciais sobre empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado de trabalho para jovens e crianças em diversos países. Na América Latina, a JA Ceará destaca-se como uma força transformadora desde sua criação em abril de 2005.

A atuação da JA Ceará não se limita apenas à capital, estendendo-se por todo o estado graças a parcerias estratégicas com empresas cearenses e o Governo do Estado do Ceará, por meio das Secretarias da Educação (Seduc) e Proteção Social (SPS). Essas colaborações, com ações conjuntas e integradas, têm permitido a implementação de programas educativos que impactam positivamente crianças, adolescentes e adultos, abrindo portas para um futuro mais promissor.

Ao longo de 18 anos, a JA Ceará vem construindo sua marca transformadora, beneficiando 573.083 alunos de 121 municípios do Ceará, e envolvendo 8.083 orientadores, entre professores e voluntários. Esses números refletem não apenas a dimensão do alcance ou a abrangência, mas também a profundidade do impacto que as iniciativas da organização têm na região.

Em um cenário global onde a fome, a pobreza, e a falta de acesso até mesmo à água, ao saneamento básico, à moradia e à educação persistem como desafios significativos, as Organizações da Sociedade Civil desempenham um papel relevante na construção de um futuro mais justo e igualitário. Ao capacitar jovens e adultos com habilidades práticas, a JA Ceará não apenas mitiga a falta de recursos imediatos, mas também promove o desenvolvimento econômico a longo prazo.

Ana Lúcia Teixeira é diretora executiva da JA Ceará