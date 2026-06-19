O sonho que se torna pesadelo: a importância de verificar o seu corretor

Recentemente, um caso lamentável, noticiado pela TV Verdes Mares trouxe à tona um alerta urgente para proprietários e inquilinos. Um cidadão, ao confiar a administração de seu imóvel a uma suposta intermediadora — alguém sem qualquer habilitação profissional —, viu o que era para ser uma fonte de renda extra transformar-se em um pesadelo financeiro. O resultado: uma dívida acumulada de milhares de reais em taxas condominiais não pagas, o risco de perda do patrimônio em leilão e um processo criminal por estelionato.

Essa história não é um caso isolado, mas um reflexo dos perigos de negociar seu patrimônio com amadores ou oportunistas. A mediação imobiliária, seja para compra, venda ou locação, é uma atividade técnica, regulamentada por lei e exclusiva de profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Creci. Exercer essa função sem registro é uma contravenção penal, trata-se de exercício ilegal da profissão..

Ao contratar um "intermediador" sem conferir sua credencial, você abre mão da segurança jurídica e da ética profissional que regem o mercado imobiliário. Um corretor regularizado passou por curso de formação, submete-se ao código de ética e possui uma estrutura de fiscalização que garante proteção tanto ao proprietário quanto ao locatário.

Minha orientação como superintendente do Creci Ceará é clara e inegociável: antes de assinar qualquer contrato ou entregar as chaves de seu imóvel, verifique se a pessoa com quem você está negociando possui o registro no Creci. Essa é uma consulta simples, rápida e que pode ser feita através do nosso portal ou ouvidoria.

Não se deixe levar apenas por indicações informais ou promessas de rapidez. O sonho da casa própria ou o investimento no aluguel não podem ser colocados em risco pela negligência de terceiros. A segurança do seu patrimônio começa pela escolha certa. Exija o número do registro e certifique-se de estar lidando com um profissional balizado. O Creci Ceará está aqui para fiscalizar e proteger a sociedade; faça a sua parte e não deixe que a imprudência transforme seu patrimônio em prejuízo.

Francisco Ferreira é superintendente do Creci Ceará