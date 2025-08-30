Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Escrito por
Hugo Garbe producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Hugo Garbe é professor
Legenda: Hugo Garbe é professor

Os recentes tarifaços impostos pelos Estados Unidos expõem uma fragilidade comum às nações que dependem excessivamente de um único mercado ou de determinados insumos estratégicos. O Brasil, apesar de seus avanços nas últimas décadas, ainda corre esse risco.

Nosso agronegócio é competitivo e garante superávits recorrentes, mas seguimos dependentes de commodities como soja, minério de ferro e petróleo. Enquanto isso, a indústria de transformação perdeu espaço no PIB e o país ainda não conseguiu consolidar uma estratégia clara de inserção em setores de maior valor agregado. Em outras palavras, basta uma mudança repentina de tarifas em um mercado estratégico para que sintamos o impacto direto na balança comercial e na economia doméstica.

A lição dos tarifaços é clara: não podemos depender de poucos mercados nem de uma pauta de exportações concentrada em produtos básicos. A diversificação de parceiros comerciais e o fortalecimento de setores de inovação são fundamentais para blindar o Brasil. As experiências de países como a Coreia do Sul e Taiwan, por exemplo, mostram que investimentos em tecnologia, educação técnica e clusters industriais ajudam a criar resiliência diante de choques internacionais.

É verdade que o Brasil tem buscado novos acordos comerciais e começa a se mover em direção à chamada neoindustrialização verde, com foco em energias limpas e biotecnologia, mas ainda é pouco. A burocracia, a lentidão das reformas e a dependência de incentivos fiscais fragmentados fazem com que avancemos em ritmo menor que o necessário.

Para mudar esse quadro, precisamos ir além: o país deve apostar na diversificação produtiva, ampliar tratados comerciais fora do eixo tradicional e investir pesado em inovação, educação e capital humano. Além disso, é urgente reduzir vulnerabilidades em áreas críticas como fertilizantes, semicondutores e medicamentos.

No fundo, a questão é de soberania econômica. Se quisermos deixar de ser reféns de tarifaços e decisões unilaterais de outras potências, precisamos de uma política industrial moderna, voltada à inovação, e de uma estratégia comercial mais ousada. Só assim o Brasil deixará de reagir a crises externas e passará a ditar parte das regras do jogo.

Hugo Garbe é professor 

Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
Há 34 minutos
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
Há 34 minutos
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025
Rodrigo Martiniano Ayres Lins é professor
Colaboradores

Querem imprimir a dúvida, não o voto

Rodrigo Martiniano Ayres Lins
29 de Agosto de 2025
José Frota Carneiro Neto é advogado
Colaboradores

Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

José Frota Carneiro Neto
28 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira é diretor de Cultura e Cidadania da Fundação Sintaf
Colaboradores

Heroína Bárbara bate à porta da LDB

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
28 de Agosto de 2025
Psicólogo
Colaboradores

O papel essencial da Psicologia

A psicologia é uma ciência vasta com diversas áreas de atuação, sendo a psicologia clínica a mais comum e amplamente reconhecida

Luan Teixeira
27 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Agosto Lilás

Além das agressões físicas propriamente ditas, existem muitas outras, como as de natureza psicológica, econômica, moral, sexual e patrimonial

Gilson Barbosa
27 de Agosto de 2025
Gerente de recursos humanos
Colaboradores

Redes sociais e IA como aliadas na carreira

O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas

Valéria Mota
26 de Agosto de 2025
Empresário
Colaboradores

Brasil x EUA e a transição energética

Em novembro de 2024, os dois países firmaram um acordo bilateral para impulsionar tecnologias de energia limpa, como hidrogênio verde, biocombustíveis avançados e geração solar e eólica

Patrick Lima
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

A roda-viva da inadimplência

Gregório José
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Azenclévio e outros nomes

Há também nomes que homenageiam deuses e deusas da Antiguidade, como é o caso de Hércules, Hermes, Afrodísio (oriundo de Afrodite, a deusa grega do amor)

Gilson Barbosa
25 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Processo é, sobretudo, prova

No caso do processo, a prova deve partir, em regra, das partes, mas não se destina a elas próprias. Volta-se em essência a convencer o Estado-juiz. E isso tem motivo óbvio

Valdélio Muniz
25 de Agosto de 2025
Maíra Lira Oliveira é advogada
Colaboradores

COP para quem? Como democratizar a conferência e dar voz a quem vive a crise

Maíra Lira Oliveira
24 de Agosto de 2025
Olinda Marques é socióloga
Colaboradores

Os desafios e oportunidades da habitação de interesse social

Olinda Marques
24 de Agosto de 2025
Stella Pavan é empresária
Colaboradores

A valorização do artesanato

Stella Pavan
24 de Agosto de 2025
Luciana Lobo é advogada
Colaboradores

Licenciamento ambiental: entre o labirinto e a oportunidade

Luciana Lobo
23 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Cecília Meireles

Gonzaga Mota
23 de Agosto de 2025
Professor Universitário
Colaboradores

O desafio da educação sexual e a adultização infantil

Antonio Lourenço Neto
22 de Agosto de 2025
Daniela Cabral é empresária
Colaboradores

Como o setor de construção e reforma impulsiona a economia cearense

Daniela Cabral
22 de Agosto de 2025