O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
Legenda: Gregório José é jornalista

Eis que surge mais uma pesquisa para nos dizer o que qualquer brasileiro, com ou sem diploma de Harvard, já sabia desde Getúlio: salário não chega ao fim do mês. A SalaryFits, braço da Serasa Experian, embalou em números o óbvio ululante. Cinquenta e quatro por cento dos trabalhadores formais e autônomos com CNPJ não conseguem atravessar o mês com o que recebem. Em 2024 eram 62%. Grande progresso. Estamos a caminho da Suíça.

A cena é tão repetida que parece farsa. O assalariado brasileiro, há décadas, começa o mês já endividado, mal paga aluguel, supermercado, luz e água, e no meio do caminho precisa recorrer ao cartão de crédito — essa maravilha tropical com juros de agiota. Quando sobra alguma coisa, vai para financiar consumo parcelado em 24 vezes sem juros (mentira, com juros embutidos, claro).

O estudo aponta que só dois em cada dez trabalhadores têm controle financeiro. Novidade? É óbvio que não. Como controlar o incontrolável? Que disciplina mágica consegue transformar R$ 2 mil em sustento decente para uma família em um país onde um quilo de carne custa o mesmo que um jantar em Nova York?

Os números sobre saúde mental são outro tapa sem luva: 66% dos entrevistados estão mais estressados, 43% mais irritados e 39% não dormem. Quem dormiria? O Brasil transformou o trabalho em tortura chinesa: ganha-se pouco, trabalha-se muito, gasta-se quase tudo com sobrevivência.

E a solução apresentada pelos doutos especialistas? Educação financeira desde cedo. Claro, ótimo. Ensinar uma criança a fazer planilha no Excel para gerenciar o nada. Porque a origem do problema, evidentemente, não é estrutural, não é a economia medíocre, nem os salários de fome. É a falta de “práticas” para aprender a gastar menos do que não se tem.

Enquanto isso, os governos se engalfinham em Brasília, e empresários comemoram lucros recordes. O trabalhador? Esse continua no papel de sempre: o do personagem descartável de uma tragicomédia nacional. Pesquisa nenhuma precisava dizer isso. O país inteiro já sente, há décadas, na fila do caixa do supermercado.

