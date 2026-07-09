O novo mapa urbano da qualidade de vida

Durante muito tempo, o crescimento urbano brasileiro seguiu uma lógica simples: estar perto do centro significava estar mais perto das oportunidades. Essa dinâmica moldou bairros, valorizou determinadas regiões e concentrou investimentos em poucos pontos das cidades.

Hoje, porém, observamos uma mudança importante nesse comportamento.

Cada vez mais pessoas estão dispostas a morar um pouco mais afastadas dos centros tradicionais em troca de algo que se tornou escasso nas grandes cidades: qualidade de vida. Espaços mais amplos, áreas verdes, segurança, menor adensamento populacional e uma rotina menos marcada pelos congestionamentos passaram a ter peso decisivo na escolha de onde viver.

Essa mudança não é apenas uma percepção do mercado. Dados da Associação das Empresas de Loteamento Urbano (AELO) mostram que a procura por lotes atingiu 48% das intenções de compra imobiliária no país, enquanto o setor registrou crescimento de 20% no Valor Geral de Vendas (VGV). Mais da metade dessas negociações ocorre em cidades do interior e em regiões metropolitanas fora dos núcleos urbanos tradicionais.

O que esses números revelam é uma transformação mais profunda: as pessoas não estão apenas mudando de endereço. Estão redefinindo a relação que desejam ter com a cidade.

Ao contrário do que muitos imaginam, esse movimento não representa um afastamento da vida urbana. O que cresce é a demanda por novas centralidades. Regiões capazes de reunir moradia, comércio, serviços, educação, lazer e infraestrutura sem exigir deslocamentos excessivos para atividades cotidianas.

É justamente esse conceito que vem orientando o desenvolvimento urbano em diversas partes do mundo e que começa a ganhar força no Brasil. A ideia de que uma cidade eficiente não é aquela que concentra tudo em um único lugar, mas aquela que distribui oportunidades e qualidade de vida de forma equilibrada.

No Ceará, essa tendência pode ser observada de maneira clara no eixo de expansão entre Caucaia e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A chegada de novos investimentos industriais, logísticos e tecnológicos têm impulsionado o surgimento de bairros planejados e novas áreas urbanas estruturadas, capazes de acompanhar o crescimento econômico da região.

O desafio para os próximos anos será garantir que essa expansão aconteça de forma organizada. Crescer não significa apenas construir mais. Significa planejar infraestrutura, mobilidade, sustentabilidade e convivência urbana.

As cidades do futuro não serão definidas apenas pelos seus prédios e avenidas. Serão definidas pela capacidade de oferecer bem-estar às pessoas. E é justamente por isso que regiões antes vistas como periféricas passam a ocupar um papel central no desenvolvimento urbano contemporâneo.

O crescimento das cidades continua acontecendo. A diferença é que agora ele está seguindo a direção que as pessoas escolheram para viver.

Irineu Guimarães é pesquisador