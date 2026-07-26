O melhor presente é a autonomia

Julho traz o Dia dos Avós, uma celebração afetiva que nos convida a refletir sobre como estamos cuidando de quem tanto nos acolheu. Em uma sociedade que envelhece em ritmo acelerado, a grande prioridade na saúde do idoso deve ser a preservação de sua autonomia. Manter o direito de se mover sem dor, realizar tarefas do dia a dia e participar ativamente da rotina familiar são os verdadeiros pilares da qualidade de vida na terceira idade.

Uma das maiores ameaças a essa independência são as quedas domésticas, que frequentemente resultam em fraturas graves, como a de fêmur, comprometendo drasticamente a mobilidade. Contudo, o envelhecimento saudável também impõe outros desafios cotidianos, como o manejo das dores da artrose e artrite, a reabilitação após um AVC, a perda de movimentos provocada pelo Parkinson ou as dificuldades respiratórias de doenças pulmonares crônicas. É diante dessas barreiras que a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional revelam seu valor mais profundo.

O trabalho conjunto dessas profissões vai muito além do tratamento de sintomas físicos; ele resgata a dignidade humana. A Fisioterapia foca no fortalecimento muscular, no treino de equilíbrio e na recuperação neurológica e respiratória, devolvendo a firmeza nos passos e o fôlego para a vida. Em perfeita sintonia, a Terapia Ocupacional reorganiza a rotina e adapta o lar, eliminando riscos invisíveis para que o idoso realize suas atividades de forma independente e segura.

Como presidente do Crefito-6, reitero que envelhecer não deve ser sinônimo de limitação. Com o acompanhamento preventivo de profissionais qualificados e registrados, podemos transformar a longevidade em uma etapa ativa. O melhor presente que podemos oferecer aos nossos avós neste mês não cabe em uma caixa: é a liberdade de continuarem caminhando ao nosso lado com firmeza, sorrisos e saúde.

Jacques Esmeraldo é fisioterapeuta