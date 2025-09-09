Diário do Nordeste
O futuro está no presente da contabilidade consultiva

Carlos Átila
Carlos Átila é contador
Estamos vivendo um momento de intensa transformação na contabilidade consultiva, impulsionados pelas inovações digitais. O que antes se restringia à coleta de dados, conferência de números e cumprimento de obrigações fiscais, hoje se expande para um papel estratégico, capaz de orientar empresas em decisões de alto impacto. 

Nesse cenário, a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina otimizam processos e também redefinem o papel do contador consultor. Temos à nossa disposição tecnologias que nos permitem analisar grandes volumes de informações de forma ágil, identificar padrões que antes nos passariam despercebidos e oferecer aos empresários previsões mais assertivas sobre as tendências de mercado, riscos e oportunidades.

Um ponto que destaco nessa seara é o avanço das ferramentas de automação. Se no passado os contadores gastavam horas com tarefas operacionais de “compliance”, hoje a tecnologia libera tempo para atividades de maior valor agregado. É por esta razão que discordo quando dizem que a automação representa a perda de espaço para o profissional. Em verdade, ela promove a valorização de sua atuação quando abre caminho para análises mais profundas, planejamentos financeiros mais consistentes e recomendações estratégicas que fortalecem a gestão empresarial.

Os dashboards interativos já nos mostram que não se trata mais de olhar para o passado das empresas, mas de acompanhar o presente delas minuto a minuto, projetando cenários futuros com maior segurança. Hoje, esses dashboards nos permitem visualizar em tempo real indicadores financeiros, fiscais e contábeis, transformando números estáticos em informações dinâmicas e acessíveis. 

Como conclusão, afirmo que, hoje, a contabilidade consultiva se beneficia das transformações digitais e se reinventa a partir delas. Hoje, a IA, a automação e demais tecnologias são pontes para uma atuação estratégica, e o contador deixa de ser mero registrador de dados para se tornar um parceiro fundamental na construção do futuro das empresas. Quanto mais cedo nós, profissionais, abraçarmos essa realidade, mais preparados estaremos para oferecer valor, gerar confiança e ocupar um espaço central nas tomadas de decisão.

