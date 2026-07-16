O espelho que devora os rapazes

Durante décadas, dizia-se que a indústria da beleza era uma máquina voltada quase exclusivamente para explorar a insegurança feminina. O mercado mudou. A tecnologia acelerou. As redes sociais democratizaram a vaidade e industrializaram a ansiedade. Agora chegou a vez dos homens entrarem na mesma engrenagem. Só que com uma diferença inquietante. O discurso vem embalado como se fosse disciplina, evolução pessoal e conquista de status.

O nome da nova febre é looksmaxxing. A tradução livre seria algo como maximização da aparência. Parece inofensivo. Não é.

O fenômeno, que se espalha entre adolescentes e jovens adultos, vende a ideia de que sucesso profissional, aceitação social e felicidade amorosa dependem quase exclusivamente da geometria do rosto, da largura da mandíbula, do percentual de gordura corporal e da simetria facial. O corpo deixa de ser morada da personalidade para virar currículo. A identidade passa a ser medida em milímetros de maxilar.

Especialistas alertam que o problema não está em frequentar uma academia, cuidar da alimentação ou manter hábitos saudáveis. O perigo começa quando a estética deixa de ser consequência do bem-estar e se transforma em religião.

A lógica econômica por trás desse fenômeno é conhecida. Primeiro cria-se uma deficiência imaginária. Depois vende-se a promessa da correção. O mercado da insegurança movimenta bilhões porque nunca entrega satisfação definitiva. Sempre haverá um novo padrão, uma nova técnica, um novo suplemento, um novo procedimento.

Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. As redes sociais deixaram de ser vitrines para se tornarem tribunais permanentes. Cada fotografia é um plebiscito. Cada curtida funciona como voto de aprovação. Cada comentário negativo adquire o peso de uma sentença. O jovem aprende cedo que não basta existir. É preciso performar uma versão esteticamente rentável de si mesmo.

É uma inversão curiosa dos antigos valores masculinos. Durante gerações, dizia-se que homens eram julgados pelo caráter, pela palavra e pela competência. Hoje cresce uma cultura digital que sugere exatamente o contrário. Antes de qualquer qualidade, importa parecer vencedor.

É exatamente aí que mora o maior risco. Quando alguém acredita que seu valor depende exclusivamente da aparência, qualquer espelho se transforma em inimigo. A ironia é cruel. Nunca houve uma geração com tanto acesso à informação sobre saúde e bem-estar. Nunca houve tantos aplicativos de atividade física, tantos profissionais disponíveis e tantos conteúdos educativos. Mesmo assim, cresce uma epidemia silenciosa de jovens convencidos de que precisam alterar radicalmente seus corpos para merecer respeito.

O problema não é a musculação. Não é o cuidado com a pele. Não é querer emagrecer ou ganhar massa muscular. O problema começa quando o ser humano deixa de construir sua personalidade para construir apenas sua fotografia.

Talvez a grande pergunta do nosso tempo não seja por que tantos jovens estão obcecados com a aparência.

A pergunta correta talvez seja outra.

Quem está lucrando com essa obsessão?