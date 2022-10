O crescimento do crossdocking

Desde 2020 com o crescimento das vendas online através do e-commerce, as empresas de transporte logístico viveram um novo fenômeno, o investimento em novas estruturas para se colocarem mais próximas dos clientes finais. No Nordeste, a Termaco Logística, uma das maiores empresas do ramo, cresceu mais de 100% no serviço de crossdocking.

O crossdocking é o nome dado a um tipo de sistema de distribuição que funciona da seguinte forma: quando alguém compra determinado produto no seu site ou outro canal de venda, ele é enviado da origem até um centro de distribuição próximo a você, o cliente final, e através de um sistema organizado de redistribuição, este produto é enviado para o cliente.

Este local é chamado de galpão logístico e teve um aumento de 60% em relação ao 2º trimestre de 2021 (recorde anterior), e de mais de 2.000% em relação ao 2º trimestre de 2021. Nos seis primeiros meses de 2022, o setor concluiu cerca de R$ 2,4 bilhões em contratos de aluguel. Em 2021, o fechamento foi em torno de R$ 4,7 bilhões, segundo uma pesquisa feita pela SDS Properties, imobiliária focada nesse segmento com atuação em todo o Brasil.

A Termaco Logística, nos últimos três anos, acompanhou esse crescimento e investiu no aumento da área de armazenagem do crossdocking, assim como no Ceará, por ser considerado um Estado polo em grande desenvolvimento com alto poder aquisitivo e números de vendas expressivos. A empresa, impulsionada pela expansão do comércio eletrônico, soma cerca de R$ 3 milhões em ampliação de filial, R$ 2,5 milhões em tecnologia e mais R$ 7 milhões em renovação de frota e compra de equipamentos. São 65 mil m2 em 20 pontos. São Paulo se destaca com 13 mil m2. Fortaleza com 11 mil m2 e Recife com 6,5 mil m2.

Esse crescimento deve se estruturar cada vez mais e os galpões logísticos serão ainda mais importantes, pois deixam que as transportadoras e operadores de logística foquem apenas no seu business que é o transporte, já que os condomínios logísticos proporcionam todos os serviços: limpeza, estacionamento, segurança, iluminação, pátio adequado, o que traz uma grande segurança para todos.

André Arruda é diretor geral da Termaco Logística