O combate à osteoporose na ortopedia

Neste mês de outubro, dedicado à conscientização sobre a osteoporose, é importante citar que o tratamento dessa doença na ortopedia tem avançado significativamente, com a adoção de abordagens integrativas personalizadas, que combinam exercícios físicos, regimes nutricionais otimizados e suplementação medicamentosa. Essa estratégia multifacetada é essencial para prevenir fraturas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Estudos recentes mostram que a prática regular de exercícios resistidos e com carga, aliados a uma dieta rica em cálcio e vitamina D, contribuem decisivamente para o fortalecimento ósseo e redução do risco de quedas que ocasionam fraturas.



Sob a perspectiva ortopédica, o papel da atividade física é fundamental. Exercícios direcionados estimulam o aumento da densidade mineral óssea e melhoram o equilíbrio, a força muscular e a coordenação motora, reduzindo as chances de quedas. Além disso, a personalização dos exercícios conforme as limitações e capacidades individuais garante a adesão durante o tratamento. A fisioterapia funcional exerce papel complementar, pois reforça os músculos de sustentação óssea.



No âmbito nutricional, o acompanhamento especializado permite ajustar dietas que suprem a necessidade diária de cálcio, vitamina D e outros micronutrientes essenciais para a saúde óssea. A suplementação medicamentosa, incluindo bifosfonatos, denosumabe e agentes anabólicos, deve ser combinada com esse suporte nutricional e físico para maximizar os ganhos na massa óssea. A ação conjunta desses elementos promove um efeito sinérgico capaz de retardar a progressão da osteoporose e prevenir complicações.



Portanto, o tratamento eficaz da osteoporose exige uma abordagem holística e personalizada. A combinação de atividades físicas específicas, nutrição adequada e medicações possibilita a prevenção de fraturas e principalmente a melhora funcional e qualidade de vida dos pacientes. Assim, a ortopedia se alinha à medicina contemporânea, que valoriza o cuidado centrado no paciente e baseado em evidências, transformando o futuro do manejo da osteoporose.

Rafael Leitão é médico