O avanço das soluções integradas na estética brasileira

O mercado da estética no Brasil vive um período de consolidação. A atuação isolada de empresas que ocupavam apenas pequenos trechos da cadeia produtiva já não responde às demandas de um setor que cresce de forma acelerada e se profissionaliza ano após ano. O movimento atual é outro: a força está nos modelos de soluções integradas, em ecossistemas que reúnem educação, tecnologia, gestão, locação e suporte técnico sob a mesma lógica de operação.

Por muito tempo, profissionais, clínicas e fornecedores caminharam de maneira fragmentada. Alguns se responsabilizavam pela venda de equipamentos, outros ofereciam capacitação, enquanto parte do mercado se dedicava apenas ao suporte ou à formação técnica. Esse formato, adequado em um passado recente, já não acompanha a complexidade de um setor que expandiu fronteiras e ganhou protagonismo no país.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o Brasil está entre os países que mais realizam procedimentos estéticos no mundo, com crescimento anual estimado entre 10% e 15%. O que antes era percebido como um privilégio restrito se converteu em prática de autocuidado amplamente disseminada. Esse cenário exige estruturas mais robustas, com capacidade de atualização constante, padronização e suporte contínuo para quem está na ponta da operação.

É nesse contexto que os ecossistemas integrados ganham relevância. Modelos que reúnem, no mesmo ambiente, formação profissional, acesso a equipamentos de alta performance, suporte técnico e sistemas de gestão criam eficiência em toda a cadeia. Além de facilitar o acesso à tecnologia, reduzindo a necessidade de altos investimentos individuais, permitem que clínicas e profissionais tomem decisões mais informadas, a partir de dados, inteligência operacional e orientação estratégica.

Esse modelo também demonstra uma mudança cultural importante. A estética, antes marcada predominantemente por um olhar voltado à beleza, passa a ocupar um espaço que reúne ciência, gestão, empreendedorismo e sustentabilidade. Profissionais mais preparados e empresas conectadas fortalecem o setor como um todo, elevando padrões e ampliando a segurança dos procedimentos.

O futuro da estética no Brasil aponta para essa direção: integração, ciência aplicada e apoio contínuo ao profissional. Mais do que gerar resultados financeiros, trata-se de impulsionar um movimento de desenvolvimento coletivo, capaz de posicionar o país como referência global em saúde, inovação e bem-estar.

Tatianne Teófilo é empresária