Nobel de Literatura

Desde o começo do século XX acontece a outorga de títulos de Nobel em Literatura. Países menos significativos e com línguas menos faladas/lidas que o Português já tiveram intelectuais premiados. O que há por trás de tudo isso? Sem citar nomes, ouso dizer que as entidades de literatura brasileira ainda não demostraram explicitamente aos integrantes da Academia Sueca as grandes obras literárias dos atuais e maiores escritores nacionais. Traduzidas ou não. Há nomes à altura desse laurel.

As futricas internas que aqui acontecem no meio cultural e ideológico parecem não dar espaço a ninguém. Hora de se amadurecer e mostrar os nomes mais relevantes das letras brasileiras. Não cito nomes, mas há gente madura e uns poucos jovens que precisariam ser preparados ou apontados para esse laurel. Isso deveria ser objetivo nacional, ação de governo; basta de indiferença espontânea ou forçada.

A ABL e o Ministério da Cultura devem fazer visitas e contatos, tal como fez o Governo Português em apoio a Saramago, sem falar do estardalhaço que fez Pilar del Rio nas entrelinhas da imprensa internacional. Pagar para ver.

João Soares Neto é escritor