MPCE contra organizações criminosas

O Ministério Público do Ceará tem se consolidado como protagonista no enfrentamento às organizações criminosas, reafirmando seu compromisso com a proteção da sociedade. Com o trabalho destacado do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), o órgão vem desenvolvendo ações estratégicas e permanentes, que resultam na desarticulação de facções criminosas em todo o estado — e também fora dele.

A mais recente operação, de grande envergadura, deflagrada no Rio de Janeiro, é um exemplo concreto dessa atuação firme. Em uma ação conjunta entre o MPCE, o Ministério Público do Rio de Janeiro e as forças policiais dos dois estados, foi possível desarticular toda uma estrutura criminosa formada por cearenses escondidos em solo fluminense. A ofensiva evidencia a importância da articulação interestadual e o poder da integração entre instituições justiça, segurança pública e investigação.

Mais do que uma ação pontual, esse esforço demonstra um trabalho contínuo, pautado na inteligência, na cooperação e na responsabilidade social. O combate às facções exige mais que força — exige união. Por isso, a parceria entre o Ministério Público e a Secretaria da Segurança Pública tem sido fundamental para garantir ações efetivas e coordenadas.

Essa articulação evidencia não apenas a capilaridade do trabalho investigativo do GAECO, mas, sobretudo, a força da integração entre os sistemas de segurança e justiça. O trabalho contínuo de inteligência, investigação e ação coordenada demonstra o comprometimento das instituições envolvidas com a proteção da sociedade e com o enfrentamento qualificado às facções criminosas que tentam se alastrar pelo território nacional.

Há empenho, há esforço e, acima de tudo, seriedade. Apesar dos muitos desafios, o que se vê é um avanço consistente. A integração institucional está em curso, e os resultados comprovam que proteger a sociedade é — e continuará sendo — o maior compromisso de todos as instituições envolvidas.

Haley Carvalho é procurador-geral de Justiça do Ceará