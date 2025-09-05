Diário do Nordeste
Melasma e os cuidados essenciais com a pele

Kaline Ferraz
Kaline Ferraz é dermatologista
O melasma é uma condição dermatológica caracterizada por manchas escuras, geralmente acastanhadas, que surgem com maior frequência no rosto — especialmente na testa, bochechas, nariz e parte superior do lábio — mas também podem aparecer em outras áreas expostas ao sol, como colo e braços. Embora afete ambos os sexos, é muito mais comum em mulheres, especialmente em idade fértil, devido à sua forte relação com os hormônios femininos.
 
As causas do melasma envolvem uma combinação de fatores. A exposição solar é o principal gatilho, pois os raios ultravioleta estimulam a produção excessiva de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Além disso, alterações hormonais — como aquelas causadas por gravidez, uso de anticoncepcionais ou reposição hormonal — têm papel significativo no surgimento das manchas. Também há influência genética, já que pessoas com histórico familiar de melasma têm maior predisposição.
 
O tratamento do melasma deve ser orientado por um dermatologista, pois exige cuidados específicos e contínuos. Cremes despigmentantes e antioxidantes com ativos como hidroquinona, ácido kójico, ácido tranexâmico, niacinamida, vitamina C e retinoides são frequentemente indicados. Em muitos casos, há uma necessidade de procedimentos para conseguir melhores resultados de clareamento e estabilização da doença; procedimentos como peelings químicos, laser e microagulhamento, sempre com a devida avaliação médica para evitar o agravamento do quadro.
 
Entretanto, além de tratar é importante prevenir o agravamento do melasma. A proteção solar rigorosa é indispensável. O uso diário de protetor com FPS alto, reaplicado a cada 2 ou 3 horas, deve ser acompanhado do uso de barreiras físicas como chapéus, bonés e óculos de sol. Produtos com cor, como protetores solares com base, ajudam a proteger contra a luz visível, que também estimula a melanina.
 
Embora o melasma não tenha cura definitiva, ele pode ser controlado com constância, paciência e orientação profissional. Manter uma rotina de cuidados, evitar exposição excessiva ao sol e estar atento a fatores hormonais são passos fundamentais para garantir uma pele mais uniforme e saudável.
 
